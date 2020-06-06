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Скидель готовится к областному празднику тружеников села «Дажынкі-2020» (+видео)

06.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Скидель готовится к областному празднику тружеников села «Дажынкі-2020» (+видео)

В городе-спутнике работа кипит на многих объектах. Центр Скиделя стал похож на огромную строительную площадку: здесь полностью подняли отслужившую свой срок тротуарную плитку и на ее месте укладывают новую, пишет «Перспектива».


 – Сделали по улице Зеленой кольцевое движение. Раньше там были ежедневно аварийные ситуации, поэтому старались что-то предпринять, ведь безопасность и пешеходов, и автолюбителей превыше всего. Меняются линии электропередач на новые: современные и мощные. Ведется ремонт Дома культуры и, конечно, в проекте у нас детский сад, –  рассказывает председатель Скидельского горисполкома Александр Лозовик.
Скидель готовится к областному празднику тружеников села «Дажынкі-2020» (+видео)

К слову, Скидельский Дом культуры капитального ремонта ждал давно: его не проводили с момента постройки, а это более 60 лет. Сегодня же обновляют фасад здания, а также проводят масштабные внутренние работы. Именно в городском Доме культуры запланировано проведение церемонии награждения лучших хозяйств и работников области во время праздника тружеников села «Дажынкі-2020». Меняется и прилегающая территория: в сквере возле ДК укладывают тротуарные дорожки, а новинкой стала недавно появившаяся здесь ротонда, которая будет прекрасным местом для фотосессий скидельчан и гостей населенного пункта.

Скидель готовится к областному празднику тружеников села «Дажынкі-2020» (+видео)
Скидель готовится к областному празднику тружеников села «Дажынкі-2020» (+видео)

На некоторых улицах города-спутника проезд закрыт. Как, в частности, улице Кирова. Здесь «Гроднооблдорстрой» проводит капитальный ремонт. Жильцы этой улицы готовы мириться с временными трудностями, ведь совсем скоро получат отремонтированную дорогу с новым асфальтным покрытием. Благоустройство на некоторых улицах уже завершено. Например, заасфальтировали улицу Танкистов, Шеремета и Клубная – на очереди. Запланирована модернизация и других улиц, текущий ремонт фасадов жилых домов. Будут обновлены уличное освещение, пешеходные и велосипедные дорожки.

Скидель готовится к областному празднику тружеников села «Дажынкі-2020» (+видео)
Скидель готовится к областному празднику тружеников села «Дажынкі-2020» (+видео)
Скидель готовится к областному празднику тружеников села «Дажынкі-2020» (+видео)

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В городе-спутнике работа кипит на многих объектах. Центр Скиделя стал похож на огромную строительную площадку: здесь полностью подняли отслужившую свой срок...
 
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