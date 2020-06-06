Александр Бразевич: «Ращеня попал в Книгу Гиннесса: в 4-х матчах получил 6 желтых карточек, потом разгромил судейскую и после этого сошел с ума»

















- Сегодня мог сыграть Ращеня, дисквалификация закончилась, но его нет в заявке. Почему?





– Пока Илья не готов играть и немножко по другим причинам. Мы его пока воспитываем. Человек попал в Книгу рекордов Гиннесса: в 4 матчах получил 6 желтых карточек, потом разгромил судейскую и после этого сошел с ума. Судьи закрылись и он ничего не смог сделать. Карточек наполучал на поле и не мог выйти.





И вот он копил-копил в себе и совсем сошел с ума. В тренировках начал чудить, разговаривать. Вот такие мелкие вещи, за которые нужно просто воспитание. Штрафовать мы не можем, поэтому пока мы так его штрафуем и не я первый, кто его воспитывает. Я надеюсь, что он повзрослеет и моя капелька воспитания пойдет ему на пользу.





Футболист он стоящий, со своими сильными и очень неординарными качествами. Есть такой показатель XPacking, когда подсчитывается, сколько одной передачей отрезаешь соперников. Так вот он эти вещи делает как будто масло. Он настолько это любит и иногда перебарщивает, привозит. Но это хорошее качество, это скрытая передача, мы его ценим за эти вещи. Есть проблемы и не я их придумал. Если воспитательные меры не помогут, то пойдет дальше болтаться по футбольному миру, – сказал Бразевич.