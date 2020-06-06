|
Очередное ДТП в Леньках: минивэн не уступил при левом повороте
06.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Очередное ДТП произошло сегодня утром на перекрёстке в деревне Леньки Слуцкого района. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.
— На повороте на Греск опять авария, одна машина в кювете, бус перевернут. В кювете вроде все подушки выстрелили, на месте уже работает ГАИ, — рассказала читательница.
Информацию о происшествии рассказали в ОГАИ Слуцкого РОВД.
Около 8:30 водитель минивэна Peugeot Expert ехал по трассе Р23 со стороны Слуцка, при повороте налево в деревне Ленки он не уступил дорогу автомобилю BMW 520, двигавшегося во встречном направлении. В результате столкновения Peugeot опрокинулся на правую сторону, а BMW съехал в правый по ходу движения кювет.
Водитель минивэна серьёзно не пострадал. Водитель BMW и два его пассажира, по предварительной информации, получили незначительные телесные повреждения - они не нуждались в госпитализации и были отпущены домой.
Оба водителя находились в трезвом состоянии, дополнительно у них взяты биопробы. Оба имеют водительское удостоверение. По факту ДТП проводится проверка.
18 декабря 2019 на этом повороте
И совсем недавно, 25 мая, при повороте на Греск
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередное ДТП произошло сегодня утром на перекрёстке в деревне Леньки Слуцкого района. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы, информацию прокомментировали в ГАИ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)