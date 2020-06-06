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Очередное ДТП в Леньках: минивэн не уступил при левом повороте

06.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Очередное ДТП в Леньках: минивэн не уступил при левом повороте

     Фотографии отдела ГАИ Слуцкого РОВД

Очередное ДТП произошло сегодня утром на перекрёстке в деревне Леньки Слуцкого района. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.

— На повороте на Греск опять авария, одна машина в кювете, бус перевернут. В кювете вроде все подушки выстрелили, на месте уже работает ГАИ, — рассказала читательница.

Информацию о происшествии рассказали в ОГАИ Слуцкого РОВД. 

Около 8:30 водитель минивэна Peugeot Expert ехал по трассе Р23 со стороны Слуцка, при повороте налево в деревне Ленки он не уступил дорогу автомобилю BMW 520, двигавшегося во встречном направлении. В результате столкновения Peugeot опрокинулся на правую сторону, а BMW съехал в правый по ходу движения кювет.

Очередное ДТП в Леньках: минивэн не уступил при левом повороте

Водитель минивэна серьёзно не пострадал. Водитель BMW и два его пассажира, по предварительной информации, получили незначительные телесные повреждения - они не нуждались в госпитализации и были отпущены домой.

Оба водителя находились в трезвом состоянии, дополнительно у них взяты биопробы. Оба имеют водительское удостоверение. По факту ДТП проводится проверка.

Очередное ДТП в Леньках: минивэн не уступил при левом повороте

Очередное ДТП в Леньках: минивэн не уступил при левом повороте

Очередное ДТП в Леньках: минивэн не уступил при левом повороте

Очередное ДТП в Леньках: минивэн не уступил при левом повороте

Очередное ДТП в Леньках: минивэн не уступил при левом повороте

18 декабря 2019 на этом повороте произошло ДТП с участием школьного автобуса, в этот же день там столкнулись две легковушки. Спустя несколько дней на том же перекрёстке случилась ещё одна авария со школьным автобусом - легковушку от удара выбросило в кювет. Вскоре на подъездах к трассе Р23 установили искусственные неровности.

И совсем недавно, 25 мая, при повороте на Греск не справился с управлением пьяный водитель. В машине находились шесть человек.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Очередное ДТП произошло сегодня утром на перекрёстке в деревне Леньки Слуцкого района. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы, информацию прокомментировали в ГАИ.
 
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