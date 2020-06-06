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Премьер-министр Литвы: Польша поддерживает возможный бойкот стран Балтии на покупку энергии с БелАЭС
06.06.2020 16:48 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
lithuaniatribune.com
Польша повторила, что поддерживает решение Литвы не покупать электроэнергию со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) и позицию страны подписать декларацию между тремя Балтийскими государствами.
Об этом заявил литовский премьер Саулюс Сквернялис в своем фейсбуке, пишет
"М. Моравецкий четко подтвердил поддержку Польши позиции Литвы о незамедлительном проведении в жизнь проекта синхронизации и отказе от покупки электроэнергии с небезопасной БелАЭС. Польша заинтересована, чтобы выработанная на небезопасных электростанциях третьих стран электроэнергия не попадала на рынок, поэтому они поддерживают нашу позицию относительно подписания политической декларации между Балтийскими государствами", - написал С. Сквернялис у себя в фейсбуке.
В среду правительство Литвы не приняло решение по совместному соглашению стран Балтии о торговле электроэнергией с Беларусью и другими третьими странами. Ожидается, что в переговорах будет активнее участвовать Еврокомиссия (ЕК).Оппозиционные политики и некоторые эксперты говорят, что нужно добиваться подписания более амбициозного трехстороннего соглашения, по которому все три страны Балтии солидарно отказались бы от покупки белорусской электроэнергии. Однако против этого выступает Латвия. Премьер говорит, что отсутствие совместного соглашения с Эстонией и Латвией невыгодно Литве. Литва является самым строгим критиком строительства в Беларуси БелАЭС и готова бойкотировать попадание электричества с этой станции на рынок. Минск отклоняет критику Вильнюса по поводу того, что новая АЭС будет небезопасной.
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Премьер-министр Литвы: Польша поддерживает возможный бойкот стран Балтии на покупку энергии с БелАЭС
Польша повторила, что поддерживает решение Литвы не покупать электроэнергию со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) и позицию страны подписать...
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