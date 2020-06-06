Источник материала: Ежедневник

lithuaniatribune.com

Польша повторила, что поддерживает решение Литвы не покупать электроэнергию со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) и позицию страны подписать декларацию между тремя Балтийскими государствами.

Об этом заявил литовский премьер Саулюс Сквернялис в своем фейсбуке, пишет DELFI.



С. Сквернялис говорит, что в очередной раз услышал эту поддержку в пятницу во время беседы с премьером Польши Матеушем Моравецким.

"М. Моравецкий четко подтвердил поддержку Польши позиции Литвы о незамедлительном проведении в жизнь проекта синхронизации и отказе от покупки электроэнергии с небезопасной БелАЭС. Польша заинтересована, чтобы выработанная на небезопасных электростанциях третьих стран электроэнергия не попадала на рынок, поэтому они поддерживают нашу позицию относительно подписания политической декларации между Балтийскими государствами", - написал С. Сквернялис у себя в фейсбуке.



Литва старается убедить Эстонию и Латвию тоже бойкотировать электричество с БелАЭС – обе страны поддерживают стремление Литвы, но сами, особенно Латвия, не желают брать обязательство не покупать белорусское электричество после того, как БелАЭС будет введена в эксплуатацию.

В среду правительство Литвы не приняло решение по совместному соглашению стран Балтии о торговле электроэнергией с Беларусью и другими третьими странами. Ожидается, что в переговорах будет активнее участвовать Еврокомиссия (ЕК).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Премьер-министр Литвы: Польша поддерживает возможный бойкот стран Балтии на покупку энергии с БелАЭС Польша повторила, что поддерживает решение Литвы не покупать электроэнергию со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) и позицию страны подписать...