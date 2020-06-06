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Премьер-министр Литвы: Польша поддерживает возможный бойкот стран Балтии на покупку энергии с БелАЭС

06.06.2020 16:48 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

lithuaniatribune.com

Польша повторила, что поддерживает решение Литвы не покупать электроэнергию со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) и позицию страны подписать декларацию между тремя Балтийскими государствами.

Об этом заявил литовский премьер Саулюс Сквернялис в своем фейсбуке, пишет DELFI.


С. Сквернялис говорит, что в очередной раз услышал эту поддержку в пятницу во время беседы с премьером Польши Матеушем Моравецким.

"М. Моравецкий четко подтвердил поддержку Польши позиции Литвы о незамедлительном проведении в жизнь проекта синхронизации и отказе от покупки электроэнергии с небезопасной БелАЭС. Польша заинтересована, чтобы выработанная на небезопасных электростанциях третьих стран электроэнергия не попадала на рынок, поэтому они поддерживают нашу позицию относительно подписания политической декларации между Балтийскими государствами", - написал С. Сквернялис у себя в фейсбуке.

Литва старается убедить Эстонию и Латвию тоже бойкотировать электричество с БелАЭС – обе страны поддерживают стремление Литвы, но сами, особенно Латвия, не желают брать обязательство не покупать белорусское электричество после того, как БелАЭС будет введена в эксплуатацию.

В среду правительство Литвы не приняло решение по совместному соглашению стран Балтии о торговле электроэнергией с Беларусью и другими третьими странами. Ожидается, что в переговорах будет активнее участвовать Еврокомиссия (ЕК).

Оппозиционные политики и некоторые эксперты говорят, что нужно добиваться подписания более амбициозного трехстороннего соглашения, по которому все три страны Балтии солидарно отказались бы от покупки белорусской электроэнергии. Однако против этого выступает Латвия. Премьер говорит, что отсутствие совместного соглашения с Эстонией и Латвией невыгодно Литве. Литва является самым строгим критиком строительства в Беларуси БелАЭС и готова бойкотировать попадание электричества с этой станции на рынок. Минск отклоняет критику Вильнюса по поводу того, что новая АЭС будет небезопасной.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Польша повторила, что поддерживает решение Литвы не покупать электроэнергию со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) и позицию страны подписать...
 
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