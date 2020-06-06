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Под воду ушла четверть Венеции из-за сильного прилива воды

06.06.2020 16:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Под воду ушла четверть Венеции из-за сильного прилива воды

Четверть Венеции (Италия) оказалась под водой из-за нетипичного для июня прилива воды, информирует Associated Press.

Уровень воды достиг 116 см. Полностью затопленной оказалась центральная площадь города Сан-Марко. Причиной мощного прилива стал шторм в Атлантике, сообщило венецианское морское мониторинговое агентство. Это вызвало сильные ветры и дожди на севере Италии.

Самый высокий прилив воды был зафиксирован в июне 2002 года. Тогда отметка воды достигла 121 см, а в 2016 году - 117 см. Как правило, приливы в Венеции чаще всего происходят весной и заканчиваются к июню.

Самое сильное за 50 лет затопление в Венеции произошло в ноябре прошлого года, когда уровень воды достиг 187 см.

Фото: © AP Photo/Luca Bruno 

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Четверть Венеции (Италия) оказалась под водой из-за нетипичного для июня прилива воды, информирует Associated Press. Уровень воды достиг 116 см. Полностью затопленной...
 
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