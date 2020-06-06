|
Под воду ушла четверть Венеции из-за сильного прилива воды
Источник материала: ОНТ
Четверть Венеции (Италия) оказалась под водой из-за нетипичного для июня прилива воды, информирует
Уровень воды достиг 116 см. Полностью затопленной оказалась центральная площадь города Сан-Марко. Причиной мощного прилива стал шторм в Атлантике, сообщило венецианское морское мониторинговое агентство. Это вызвало сильные ветры и дожди на севере Италии.
Самый высокий прилив воды был зафиксирован в июне 2002 года. Тогда отметка воды достигла 121 см, а в 2016 году - 117 см. Как правило, приливы в Венеции чаще всего происходят весной и заканчиваются к июню.
Самое сильное за 50 лет затопление в Венеции произошло в ноябре прошлого года, когда уровень воды достиг 187 см.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четверть Венеции (Италия) оказалась под водой из-за нетипичного для июня прилива воды, информирует Associated Press. Уровень воды достиг 116 см. Полностью затопленной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)