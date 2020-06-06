Мозырский фермер, которого снимал Тихановский, и еще два активиста получили по 15 суток ареста

Источник материала: Tut.by

Задержанные 5 июня в Мозыре автор канала «Мозырь для жизни» Александр Цуканов и Денис Колос получили по 15 суток административного ареста. На такой же срок осужден фермер Александр Венгура, сообщает spring96.org.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

О том, что Цуканов и Колос получили по 15 суток, сообщили друзья осужденных. По каким статьям они были осуждены, пока неизвестно. Сейчас правозащитники пытаются выяснить обстоятельства судебных процессов.

Известно лишь, что Цуканова задерживали силовики в черных масках, заломили ему руки и забросили в серебристый автомобиль Skoda. За день до задержания он провел в милиции около десяти часов, после чего его выпустили. А на следующий день задержали снова.

Во второй половине дня был также задержан фермер Александр Венгура, сюжет о котором снимал блогер Сергей Тихановский. Он пошел в отделение милиции, чтобы забрать изъятый во время обыска ноутбук. Фермера задержали. Как сообщает «Радыё Свабода», Александра Венгуру также приговорили к 15 суткам ареста якобы за неподчинение милиции и мелкое хулиганство.

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