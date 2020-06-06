ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мозырский фермер, которого снимал Тихановский, и еще два активиста получили по 15 суток ареста

06.06.2020 16:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Задержанные 5 июня в Мозыре автор канала «Мозырь для жизни» Александр Цуканов и Денис Колос получили по 15 суток административного ареста. На такой же срок осужден фермер Александр Венгура, сообщает spring96.org.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

О том, что Цуканов и Колос получили по 15 суток, сообщили друзья осужденных. По каким статьям они были осуждены, пока неизвестно. Сейчас правозащитники пытаются выяснить обстоятельства судебных процессов.

Известно лишь, что Цуканова задерживали силовики в черных масках, заломили ему руки и забросили в серебристый автомобиль Skoda. За день до задержания он провел в милиции около десяти часов, после чего его выпустили. А на следующий день задержали снова.

Во второй половине дня был также задержан фермер Александр Венгура, сюжет о котором снимал блогер Сергей Тихановский. Он пошел в отделение милиции, чтобы забрать изъятый во время обыска ноутбук. Фермера задержали. Как сообщает «Радыё Свабода», Александра Венгуру также приговорили к 15 суткам ареста якобы за неподчинение милиции и мелкое хулиганство.

Участников пикетов по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской задерживают и в Витебске. Людей отправляют в ИВС.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас правозащитники пытаются выяснить обстоятельства судебных процессов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шоколадный пирог с кремом: быстрый рецепт для завтрака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика