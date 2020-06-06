Вера Лапко и Егор Герасимов стали победителями выставочного теннисного турнира в Минске

Источник материала: ОНТ

На кортах столичного Дворца тенниса завершился выставочные турниры с участием лидеров белорусской сборной.

Формат соревнований необычен: на предварительном этапе женщины сражались против мужчин. Отметим, лидер сборной Арина Соболенко снялась с турнира после первого круга, а Александра Саснович уступила в полуфинале. В итоге победителями соревнований стали Вера Лапко, которая в решающем поединке обыграла Ирину Шиманович в двух сетах с одинаковым счётом – 6:4, а также Егор Герасимов, оказавшийся сильнее Александра Згировского – 6:3, 6:2.

В дальнейшей программе республиканского календаря юношеские турниры в разных городах Беларуси, а многих звезд можно будет увидеть на чемпионате страны, который стартует 20 июня.

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