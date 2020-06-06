|
Александр Лукашенко: когда в первый раз пошёл посмотреть Днепр, к нему так и не смог подойти, потому что всё было загажено
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В троицкую родительскую субботу Президент зажег свечу в храме Свято-Никольского монастыря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александру Лукашенко рассказали об обители и показали восстановленный иконостас – настоящий шедевр белорусских мастеров. Особую ауру храму придают и сохранившиеся фрески XVII века. Главе государства подарили икону Божией Матери Могилево-Братской.
Прямо у храма Александра Лукашенко ждали могилевчане. Не только прихожане, но и те, кто просто узнал о приезде главы государства, пришли пообщаться.
– Мы очень рады присутствовать здесь, с вами, в этом замечательном месте.
– Наталья Ивановна, ее надо к Сергеенко в идеологический отдел. Руководитель сената всплакнула, когда ты, Наташа, говорила.
– Спасибо большое! Я уже услышала ваше впечатление о том, как вы были здесь, о том, как вам понравилось, о том, что вы планируете. Правда, это много для нас. Огромная благодарность. А скажите, может быть, есть какие-то воспоминания об этом месте, связанные с вашим детством? Может быть, вы можете поделиться с нами?
– Каким детством? Я в твоем возрасте уже здесь был. Мы очень часто здесь бывали. Хотя учился я далеко, но жил на Ленина, рядом, и мы часто бывали здесь. Ну, что там бывать? Я же вам говорю, свалка была. Это отхожее место Могилева. Какие-то там кусочки были территории. Меня интересовал Днепр.
Я помню свой первый раз. А я один сюда пришел и пошел прямо к Днепру, чтобы посмотреть Днепр. Но я к нему так и не смог подойти, потому что все было загажено, заросло. Я как деревенский человек, где всего там, в деревне, хватало, думаю: боже мой, ну разве в Могилеве, в городе областном, такое может быть.
Я придирчиво смотрю на территорию, когда облетаю страну. Должен сказать, что, Леонид Константинович, Могилевская область вся зеленая. Почти везде порядок навели на полях. Дай бог, может, и урожай будет хороший.
Поэтому вы молодцы, Наташа. Всего не могу рассказать, что было у меня на Подниколье. После выборов обращайся, после выборов все расскажу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко: когда в первый раз пошёл посмотреть Днепр, к нему так и не смог подойти, потому что всё было загажено
Новости Беларуси. В троицкую родительскую субботу Президент зажег свечу в храме Свято-Никольского монастыря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)