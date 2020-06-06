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Слонимскую синагогу XVII века выставили на продажу за 50 тысяч евро

06.06.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Слонимскую синагогу, построенную в 1642 году в стиле барокко, выставили на продажу. Здание является историко-культурной ценностью.



Начальная цена для синагоги — 137 000 рублей, за такую сумму можно купить недостроенный коттедж в гродненском микрорайоне Зарица.

Сейчас синагога находится на балансе у отдела культуры Слонимского районного исполнительного комитета. По условиям продажи возможна реконструкция здания под объект религиозного (культового) назначения, объект культурно-просветительского и зрелищного назначения. Возможна рассрочка оплаты до 1 года. Срок аренды участка под зданием — 50 лет.

Проектно-сметную документацию для реконструкции нужно разработать в течение 2 лет. При восстановлении здания необходимо сохраненить художественные, стилистические и конструктивные особенности, и успеть ввести в эксплуатацию — не позднее, чем через 5 лет со дня заключения договора. В случае невыполнения обязательств продавец может расторгнуть договор в одностороннем порядке без возмещения средств победителю аукциона.

Аукцион состоится через неделю, 15 июня, в Гродно по адресу 17 Сентября, 39. Начало в 12:00. Последний день подачи заявлений на участие — 10 июня.

Синагога в Слониме — старейшее здание в городе и одна из самых старых синагог в Беларуси. До второй мировой войны в городе проживало около 17 тысяч евреев, но только 200 человек уцелели. После войны синагогу использовали как склад. Последние два десятка лет она пустует. За это время здание стало разваливаться и часто подвергалось вандализму, однако часть внутренней отделки все еще сохранилась.

В начале 2018 года здание попало в число четырех наиболее важных синагог Европы, которые нужно восстановить. В Англии представили проект по спасению синагог Европы, созданный по инициативе Фонда еврейского наследия, искали финансирование.


Глава ассоциации слонимских евреев в Израиле Цви Шефет в прошлом году сказал, что слонимские евреи будут собирать в Израиле и в других странах мира средства на восстановления синагоги, но, как сказал гость из Израиля, должна быть и определенная помощь со стороны слонимских властей, пишет «Радыё Рацыя».
 
Теги: Гродно
 
 
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Слонимскую синагогу, построенную в 1642 году в стиле барокко, выставили на продажу. Здание является историко-культурной ценностью.
 
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