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Депутат Европарламента Роберт Бедронь призвал ввести санкции против Лукашенко

06.06.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутат Европарламента Роберт Бедронь призвал ввести санкции против Лукашенко Об этом он заявил на акции солидарности со свободной Беларусью в Варшаве.




Кандидат в президенты Польши, депутат Европарламента, глава комиссии по связям с Беларусью Роберт Бедронь на пикете возле белорусского посольство в Варшаве призвал ввести санкции против Лукашенко.

«Эти санкции не должны касаться граждан Беларуси. Они не могут ударить по простым белорусам и белорускам. Деньги и поддержка Евросоюза должны направляться для гражданского общества Беларуси и обычных граждан. Я вам это обещаю. Я буду следить за тем, чтобы были введены реальные санкции против Лукашенко и была реальная поддержка граждан Беларуси», - заявил Бедронь.
 
 
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Депутат Европарламента Роберт Бедронь призвал ввести санкции против Лукашенко Об этом он заявил на акции солидарности со свободной Беларусью в Варшаве.
 
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