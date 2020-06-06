«Смолевичи» прервали антирекордную серию из 18 матчей без побед в чемпионате Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу продолжается 12-й тур. Один из лидеров первенства жодинское «Торпедо-БелАЗ» в гостях встречалось со «Слуцком». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Смолевичи» прервали антирекордную в истории клуба серию из 18 матчей без побед. В Борисове обыграна «Городея» – 4:1. На 16-й минуте счет открыл Евгений Барсуков. Еще в первом тайме Алексей Вакулич удвоил преимущество хозяев. Сразу после перерыва защитник «Городеи» Кирилл Павлючек поразил собственные ворота. На 72-й минуте Лазар Сайчич сократил разрыв, но точный удар Анатолия Макарова принес хозяевам крупную победу.

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