ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Смолевичи» прервали антирекордную серию из 18 матчей без побед в чемпионате Беларуси по футболу

06.06.2020 17:42 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Смолевичи» прервали антирекордную серию из 18 матчей без побед в чемпионате Беларуси по футболу

В чемпионате Беларуси по футболу продолжается 12-й тур. Один из лидеров первенства жодинское «Торпедо-БелАЗ» в гостях встречалось со «Слуцком». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Смолевичи» прервали антирекордную в истории клуба серию из 18 матчей без побед. В Борисове обыграна «Городея» – 4:1. На 16-й минуте счет открыл Евгений Барсуков. Еще   в первом тайме Алексей Вакулич удвоил преимущество хозяев. Сразу после перерыва защитник «Городеи» Кирилл Павлючек поразил собственные ворота. На 72-й минуте Лазар Сайчич сократил разрыв, но точный удар Анатолия Макарова принес хозяевам крупную победу.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В чемпионате Беларуси по футболу продолжается 12-й тур. Один из лидеров первенства жодинское «Торпедо-БелАЗ» в гостях встречалось со «Слуцком». Встреча завершилась...
 
Новости дня
Новости разные
 
ДТП в Гомеле: Lada выехала на встречку и боком врезалась в Toyota
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика