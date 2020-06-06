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Акустический концерт с крыши автобуса. Белорусские музыканты поддержали медиков и пациентов больниц
Источник материала: ОНТ
Как поддержать тех, кто всё ещё в больнице? Например, акустическим концертом с крыши автобуса. Импровизированное выступление накануне устроили для пациентов трех минских госпиталей.
Выходить на улицу не нужно. Благодаря знакомым композициям «танцы в палатах» были обеспечены. Так музыканты поддержали и тех, кто выздоравливает, и самих врачей. Название благотворительного проекта «Будем вместе» говорит само за себя.
В каждой больнице мини-концерт продлился около получаса. Не замолкали музыканты и во время переездов. Социальная дистанция была соблюдена, хорошее настроение – организовано.
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Как поддержать тех, кто всё ещё в больнице? Например, акустическим концертом с крыши автобуса. Импровизированное выступление накануне устроили для пациентов трех...
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