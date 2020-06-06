Сколько стоит модный бомбер Лукашенко, который все обсуждают

На президенте — спортивный бомбер-жакет SKILES бренда HUGO BOSS, который на 83% состоит из хлопка и на 17% из синтетики — полиэстера. Раньше его продавали за $228, но теперь на сайте бренда жакет, как у президента, отдают со скидкой 40% — всего за $136.







