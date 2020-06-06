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Сколько стоит модный бомбер Лукашенко, который все обсуждают

06.06.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня Александр Лукашенко совершает рабочую поездку по Могилевской области. Автор телеграм-канала «Пул Первого» обратил внимание подписчиков, что президент одет в «стильный бомбер». The Village Беларусь выяснил, в какой бомбер был одет Лукашенко, и сколько он стоит.

Сколько стоит модный бомбер Лукашенко, который все обсуждают
На президенте — спортивный бомбер-жакет SKILES бренда HUGO BOSS, который на 83% состоит из хлопка и на 17% из синтетики — полиэстера. Раньше его продавали за $228, но теперь на сайте бренда жакет, как у президента, отдают со скидкой 40% — всего за $136.
 
 
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Сегодня Александр Лукашенко совершает рабочую поездку по Могилевской области. Автор телеграм-канала «Пул Первого» обратил внимание подписчиков, что президент...
 
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