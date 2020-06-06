Умерла актриса из сериала «Друзья»

Источник материала: ОНТ

Американская актриса Мэри Пэт Глисон скончалась в возрасте 70 лет. Она была наиболее известна благодаря ролям в сериалах «История Золушки» и «Друзья». Причиной смерти стал рак. Об этом сообщает издание Variety.

Актриса скончалась вечером 2 июня. Ее близкий друг Рон Фасслер, сыгравший главную роль в сериале «Хранители», написал об этом у себя в соцсети и попросил фанатов помянуть ее. «Она была гораздо больше, чем чудесная актриса: она была неподражаемой», — отметил актер.





Мэри Пэт Глисон также играла в ситкомах «Мамаша», «Чак и Ларри: Пожарная свадьба», фильме «Всемогущий Брюс»» с Джимом Керри. Всего она исполнила более 150 ролей в кино- и телепроектах.

В сериале «Друзья» актриса сыграла роль медсестры Сайзмор.

Фото: © Mindfire Entertainment/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com, bascino.com

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