|
Жаловались на холод? Теперь можно на жару. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
В Беларусь придёт долгожданное тепло. Столбик термометра превысит +25, рассказали в программе
Матвей Четырко, ведущий инженер-синоптик Белгидромета:
В понедельник преимущественно по западной половине республики пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, порывистый ветер. В середине недели территория Беларуси окажется в ещё более тёплой воздушной массе, поступающей с нижней Волги. Так что по юго-востоку республики местами мы ожидаем 30-градусной отметки. И в течение недели во многих районах республики будут идти грозовые дожди.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларусь придёт долгожданное тепло. Столбик термометра превысит +25, рассказали в программе «Плюс-минус». В понедельник погоду в стране будет определять...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)