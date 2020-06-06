Источник материала: Новости Волковыска

По данным Министерства труда и соцзащиты Беларуси, уже более 14 тысяч многодетных семей решили досрочно использовать семейный капитал.

В Беларуси на 1 июня было открыто 84 337 счета в рамках программы «Семейный капитал».

Как сообщает Минтруда, 81 721 семья получила 817,21 млн долларов во время программы 2015-2019 года.

Размер семейного капитала по данной программе назначается в размере 10 тыс. долл. США для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2019 г. включительно.

По программе «Семейный капитал» 2020-2024 годов для многодетных семей открыто 2 616 депозитных счетов «Семейный капитал» на сумму 58,860 млн. рублей.

В рамках данной программы размер семейного капитала составляет 22 500 рублей и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. включительно.

С начала 2020 года участникам программы предоставлено право досрочно распоряжаться капиталом. За пять месяцев 15 675 семей подали такие заявления.

94% из них хотят использовать деньги для улучшения жилищных условий, 3,4% заявителей – на получение образование, 2,6% – для оплаты медицинских услуг.

Принято решение о досрочном распоряжении капиталом по 14 074 счетам.

Больше всего положительных решений о досрочном использовании капитала пришлось на Брестскую область – около 3,2 тыс. Чуть меньше – на Минский (2,3 тыс.) и Гомельский (2,2 тыс.) регионы. Далее идут Минск (1,8 тыс. решений), Гродненская (1,7 тыс.), Витебская (почти 1,4 тыс.) и Могилевская (1,3 тыс.) области.