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В Москве +26, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 8 по 14 июня
Источник материала: СТВ
В Париже синоптики обещают облачно с прояснениями и +16. На три градуса теплее будет в Вене, рассказали в программе
+21 и дождь ожидаются в Мадриде. На два градуса выше прогнозируют в Риме. В Анкаре столбик термометра подберётся к +30.
На пункт прохладнее и ясно будет в Афинах.
В Софии обещают дождь и +24. В Прибалтике ожидается переменная облачность и осадки. В Риге будет +21, в Вильнюсе обещают +27.
На градус выше прогнозируют в Киеве. В Москве будет +26, но возможен дождь.
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В Париже синоптики обещают облачно с прояснениями и +16. На три градуса теплее будет в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус». +21 и дождь ожидаются в Мадриде....
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