ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мощное землетрясение прогнозируют в Нью-Дели в ближайшие дни

06.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Мощное землетрясение прогнозируют в Нью-Дели в ближайшие дни

Мощное землетрясение может произойти в ближайшие дни в ряде регионов Северной Индии и в Национальном столичном округе Дели, в который входит Нью-Дели. Об этом сообщает 6 июня газета The Times of India.

«Повторяющиеся толчки малых величин указывают на большее землетрясение. Оно затронет и столичный регион. Он находится всего в 370 км от Кангры и в 260 км от Уттаркаши, которые известны сильными землетрясениями, и большее землетрясение в этой линии разлома обязательно затронет столицу», — приводит газета слова профессора кафедры прикладной геофизики Пи Кей Хана.

Специалист отметил, что этот регион за последние два года испытал 64 толчка магнитудой 5,0 и выше. Только за последние два месяца в регионе ощущалось 11 подземных толчков, что, по мнению экспертов, свидетельствует о накоплении энергии деформаций.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мощное землетрясение может произойти в ближайшие дни в ряде регионов Северной Индии и в Национальном столичном округе Дели, в который входит Нью-Дели. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: врачи видят на КТ, обычная пневмония или ковидная. Сто процентов, никогда не ошибались
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика