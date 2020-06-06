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«В этом сезоне лучше на самолёте, а не автобусе». Когда и куда смогут поехать белорусы на отдых в 2020 году?
Источник материала: СТВ
Пандемия поставила под вопрос планы многих белорусов отдохнуть на заграничных курортах. Впрочем, многие страны уже заявили о готовности открыть границы для туристов. Когда и куда смогут поехать белорусы на отдых в этом году, рассказали в программе
Алина Калацкая, генеральный директор туристической компании:
В этом сезоне лучше планировать своё путешествие на самолёте, а не автобусе. Во-первых, это безопаснее. Во-вторых, вам надо будет пересекать меньше границ и будет меньше вопросов. Отличной альтернативой отдыху за рубежом могут быть белорусские санатории, базы отдыха, усадьбы. Они сейчас держат цены на хорошем уровне, есть даже акционные предложения. И у вас будет повод в этом году насладиться красотой своей страны.
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«В этом сезоне лучше на самолёте, а не автобусе». Когда и куда смогут поехать белорусы на отдых в 2020 году?
Пандемия поставила под вопрос планы многих белорусов отдохнуть на заграничных курортах. Впрочем, многие страны уже заявили о готовности открыть границы для...
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