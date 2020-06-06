Фермер из Мозыря, про которого снял ролик Тихановский, получил 15 суток





Александр Венгура / "Страна для жизни"









Напомним, что жители Мозыря Александр Цуканов, автор ютуб-канала “Мозырь для жизни”, и Денис Колос также получили по 15 суток административного ареста. По информации правозащитников, 5 июня Цуканова задержали силовики в чёрных масках, усадили в белую “Шкоду” и увезли в неизвестном направлении.



