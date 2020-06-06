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Фермер из Мозыря, про которого снял ролик Тихановский, получил 15 суток

06.06.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фермер из Мозыря, про которого снял ролик Сергей Тихановский, получил 15 суток административного ареста, сообщает правозащитный центр "Весна". Александра Венгуру задержали 5 июня.


Александр Венгура / "Страна для жизни"


Напомним, что жители Мозыря Александр Цуканов,  автор ютуб-канала “Мозырь для жизни”, и Денис Колос также получили по 15 суток административного ареста. По информации правозащитников,  5 июня Цуканова задержали силовики в чёрных масках, усадили в белую “Шкоду” и увезли в неизвестном направлении. 

29 мая в Гродно после провакации был задержан Сергей Тихановский, автор канал "Страна для жизни" и руководитель инициативной группы своей жены Светланы. После этого по всей стране проходят задержания сторонников Тихановского. 
 
Теги: Гродно
 
 
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Фермер из Мозыря, про которого снял ролик Сергей Тихановский, получил 15 суток административного ареста, сообщает правозащитный центр "Весна". Александра Венгуру...
 
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