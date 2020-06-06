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Комаровке – 40 лет! Чем живет столичный рынок сегодня и какие товары ценятся на вес золота?

06.06.2020 21:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Комаровке – 40 лет! Чем живет столичный рынок сегодня и какие товары ценятся на вес золота?

40 лет уж прошло, а на Комаровском рынке день начинается всё так же. Как бы ни менялись условия и прилавки, правило «показать товар лицом» работало всегда. Арбузы – до блеска, черешню – ягодка к ягодке. Каждый прилавок – отдельный мир, и только всё самое лучшее! Покупатель, конечно, проголосует рублём, но любой продавец здесь пытается победить в самой конкурентной игре «выбери меня». 

Из таких историй четыре десятилетия создавалась уникальная атмосфера Комаровки. Многие продавцы стоят на одном и том же месте годами. И сами стали легендами. Например, самые редкие растения уже больше десяти лет ищут у Марины. 

Марина Козловская: «Это японские клёны, это буки. Бук триколор редкое растение, американские кантики, которые цветут как магнолии. В этом году вынесу несколько сортов просто показать: цветы из американских гибридов дорогостоящих – от $200 до $500 за корень!».

К слову, первые её пионы в сезоне этим утром купили без пяти девять.

Страничке в Instagram столичного рынка и его хозяйке Бабе Рае позавидует любой блогер. Что ни день – сочные снимки и обязательно совет. В каком ряду искать первый горошек, почём сейчас клубника, у кого купить персики, а где свежее мясо – Баба Рая знает всё. 

Только вот Баба Рая в жизни оказалась Иваном. Именно этот человек каждый день ведёт репортажи с самого популярного рынка страны. Новостей ждут больше 60 тысяч подписчиков. Всех приглашают не только за продуктами, но и за качественным контентом. На входе напоминание: фотографировать разрешается.

Иван Ткачук, начальник отдела социального развития Минского Комаровского рынка: «Что такое рынок? Люди приходят не только совершить покупку, но и пообщаться, а Instagram – это ещё один способ, чтобы пообщаться с нашими покупателями. Мы его стараемся так вести? как разговор с другом, чтобы не с позиции покупатель-продавец. По-соседски так: слушай, заходи, тут клубничка свежая, черешня!».

Но, пожалуй, самые популярные фотографии пахнут натуральным белорусским салом.

Мария Громыко, продавец: «Сало всегда покупали! Вот сколько я работаю 23-й год, сало брали всегда. Это самое полезное! Без никаких добавок, химии, красителей, колбасу так не берут, как сало. Особенно белое! Белое расщепляет бляшки в сосудах! По 30 граммов в день, много не надо».

За 23 года сало Марии Громыко в рекламе не нуждается. Истории о тех, кто его покупал, рассказывать может часами. Знак знаменитого комаровского качества. 

Мария Громыко, продавец: «Ваенга, Елена Воробей… Александр Серебрянников – постоянный мой, никуда не уходит от меня! В Россию, Германию… Российское посольство покупает у меня»

Тысяча квадратных метров свежих продуктов: от традиционных белорусских до заморских деликатесов. На самый большой продовольственный рынок ездят не только белорусы. Это обязательная часть любой экскурсионной программы. Гастрономический бренд страны.

Надежда Мисюк, продавец: «Приезжают к нам все, даже наши, которые уехали на ПМЖ в Израиль. Ведь на рынке выбор! И даже сам процесс поторговаться!»

За 40 лет здесь сохранились все традиции, за которые мы так любим рынок. И если обычно имениннику дарят подарки, то лучшим для Комаровки будут полные ряды гостей, где каждый точно знает – он обязательно вернётся.

И будут открываться новые магазины и модные гипермаркеты, сменяться продавцы и покупатели, но кажется даже через десятилетия на Комаровском рынке останется самый большой выбор молодой картошечки, хрустящих огурцов и ароматной клубники. Как и ещё одна неизменная традиция: уйти с Комаровки с пустыми руками – невозможно! 

Фото: www.instagram.com/komarovka.by

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Теги: Новости
 
 
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40 лет уж прошло, а на Комаровском рынке день начинается всё так же. Как бы ни менялись условия и прилавки, правило «показать товар лицом» работало всегда. Арбузы –...
 
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