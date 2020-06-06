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Комаровке – 40 лет! Чем живет столичный рынок сегодня и какие товары ценятся на вес золота?
Источник материала: ОНТ
40 лет уж прошло, а на Комаровском рынке день начинается всё так же. Как бы ни менялись условия и прилавки, правило «показать товар лицом» работало всегда. Арбузы – до блеска, черешню – ягодка к ягодке. Каждый прилавок – отдельный мир, и только всё самое лучшее! Покупатель, конечно, проголосует рублём, но любой продавец здесь пытается победить в самой конкурентной игре «выбери меня».
Из таких историй четыре десятилетия создавалась уникальная атмосфера Комаровки. Многие продавцы стоят на одном и том же месте годами. И сами стали легендами. Например, самые редкие растения уже больше десяти лет ищут у Марины.
К слову, первые её пионы в сезоне этим утром купили без пяти девять.
Страничке в Instagram столичного рынка и его хозяйке Бабе Рае позавидует любой блогер. Что ни день – сочные снимки и обязательно совет. В каком ряду искать первый горошек, почём сейчас клубника, у кого купить персики, а где свежее мясо – Баба Рая знает всё.
Только вот Баба Рая в жизни оказалась Иваном. Именно этот человек каждый день ведёт репортажи с самого популярного рынка страны. Новостей ждут больше 60 тысяч подписчиков. Всех приглашают не только за продуктами, но и за качественным контентом. На входе напоминание: фотографировать разрешается.
Но, пожалуй, самые популярные фотографии пахнут натуральным белорусским салом.
За 23 года сало Марии Громыко в рекламе не нуждается. Истории о тех, кто его покупал, рассказывать может часами. Знак знаменитого комаровского качества.
Тысяча квадратных метров свежих продуктов: от традиционных белорусских до заморских деликатесов. На самый большой продовольственный рынок ездят не только белорусы. Это обязательная часть любой экскурсионной программы. Гастрономический бренд страны.
За 40 лет здесь сохранились все традиции, за которые мы так любим рынок. И если обычно имениннику дарят подарки, то лучшим для Комаровки будут полные ряды гостей, где каждый точно знает – он обязательно вернётся.
И будут открываться новые магазины и модные гипермаркеты, сменяться продавцы и покупатели, но кажется даже через десятилетия на Комаровском рынке останется самый большой выбор молодой картошечки, хрустящих огурцов и ароматной клубники. Как и ещё одна неизменная традиция: уйти с Комаровки с пустыми руками – невозможно!
Фото:
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40 лет уж прошло, а на Комаровском рынке день начинается всё так же. Как бы ни менялись условия и прилавки, правило «показать товар лицом» работало всегда. Арбузы –...
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