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Как небезразличные люди спасают жизни животным. Репортаж из-под Минска
Источник материала: ОНТМинска" class="one-news__figure-img">
Это видео с раненым львом теперь гуляет по сети. На кадрах видно: животному трудно передвигаться по вольеру. А хвост, кажется, и вовсе сломан, да ещё и рана открытая. В это трудно поверить, но глаза вряд ли обманешь…
А ещё блогер сетует, мол, и содержатся животные неподобающе. Не клетки, а тесные и грязные коробки. Как говорят: доверяй, но проверяй. Центр экотуризма «Станьково» находится в 40 километрах от Минска. Мы сами нагрянули туда без приглашения и с инспекцией.
Что лев не в лучшей форме – согласен и начальник экоцентра. Только вот в спасении льва Армани заводчик нас давно опередил. Два с половиной года назад хищника забрали из передвижного цирка. Маленького львенка, как окажется после, там и прикусил взрослый самец.
В центре от животного не отказались, наоборот задались целью поставить на ноги! Сегодня зверь буквально бежит на поправку!
И с хвостом беда по той же причине. Стоял вопрос об ампутации, но рана начала заживать. Чему сотрудники центра рады. Правда, всех посетителей убедительно просят хищника пока не фотографировать. По всей видимости, от переизбытка чувств эту важную деталь блогер просто не заметила. Что касается условий содержания – нареканий у инспекции не возникло.
Сегодня в Станьково – больше 50 видов птиц и млекопитающих разных пород. И количество их растет чуть ли не каждую неделю. Раненые, отказники, потеряшки. Спасти каждого – такая миссия и у центра помощи диким животным «Сирин».
А вот с постоянной пропиской в центре помощи – больше 60 обитателей. Чтобы накормить и окружить заботой каждого, Настя проезжает 30 километров (и это только в одну сторону). За шесть дней в неделю наматывает приличный километраж. Но, когда работа, что называется «по зову сердца», ничто не пугает.
Пес по кличке Богдан когда-то просто попал не в те руки. И в ответ на преданность и любовь получал лишь издевательства. Сначала животное били, а потом и вовсе бросили погибать в выгребную яму, но пес не потерял веру в людей. Своим добродушием покорил Валентину. Их дружбе уже год.
И хочется, чтобы такого милосердия с каждым днем становилось всё больше. Забота о животных – одна из милейших миссий в мире. Чтобы справится с ней, важно только захотеть. Не зря говорят: защита слабых – дело сильных.
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Это видео с раненым львом теперь гуляет по сети. На кадрах видно: животному трудно передвигаться по вольеру. А хвост, кажется, и вовсе сломан, да ещё и рана открытая....
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