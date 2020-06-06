Как небезразличные люди спасают жизни животным. Репортаж из-под Минска

Источник материала: ОНТ

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Это видео с раненым львом теперь гуляет по сети. На кадрах видно: животному трудно передвигаться по вольеру. А хвост, кажется, и вовсе сломан, да ещё и рана открытая. В это трудно поверить, но глаза вряд ли обманешь…

А ещё блогер сетует, мол, и содержатся животные неподобающе. Не клетки, а тесные и грязные коробки. Как говорят: доверяй, но проверяй. Центр экотуризма «Станьково» находится в 40 километрах от Минска. Мы сами нагрянули туда без приглашения и с инспекцией.

Что лев не в лучшей форме – согласен и начальник экоцентра. Только вот в спасении льва Армани заводчик нас давно опередил. Два с половиной года назад хищника забрали из передвижного цирка. Маленького львенка, как окажется после, там и прикусил взрослый самец.

Александр Самков, начальник центра экологического туризма «Станьково»: «Защемило позвонком окончание задних лапок, и он после этого очень слабо ходить стал, а потом лапы и вовсе отказали. И он стал полностью тягать задние лапы».

В центре от животного не отказались, наоборот задались целью поставить на ноги! Сегодня зверь буквально бежит на поправку!





Александр Самков, начальник центра экологического туризма «Станьково»: «Да, он сегодня не полностью ходит, неполноценно, но мы ведем дальнейшую работу и с клиникой поддерживаем отношения. Сейчас они установят аппарат МРТ, и мы более углубленно изучим его проблему».

И с хвостом беда по той же причине. Стоял вопрос об ампутации, но рана начала заживать. Чему сотрудники центра рады. Правда, всех посетителей убедительно просят хищника пока не фотографировать. По всей видимости, от переизбытка чувств эту важную деталь блогер просто не заметила. Что касается условий содержания – нареканий у инспекции не возникло.

Дмитрий Терешко, начальник отдела Дзержинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды: «Обследование мы проводим часто в экоцентре, когда появляются животные либо плановая проверка условий содержания. То, что снизу ржаво – это естественные условия. Вы же видите – дожди идут, сами животные могут повредить краску».

Сегодня в Станьково – больше 50 видов птиц и млекопитающих разных пород. И количество их растет чуть ли не каждую неделю. Раненые, отказники, потеряшки. Спасти каждого – такая миссия и у центра помощи диким животным «Сирин».





Без одной лапки, ослабленным и истощённым, лисенка привезли сюда неделю назад. Чтобы поскорее окреп в рационе вместе с кормом – уколы. А как только восстановит силы, кроха уедет домой.

Анастасия Налецкая, сотрудница центра помощи диким животным и птицам «Сирин»: «Эта девчонка и на нее нашлись лычки. Человек захотел ее взять себе, его не смущает что она без лапки, он для нее построит вольер, где она будет жить».

А вот с постоянной пропиской в центре помощи – больше 60 обитателей. Чтобы накормить и окружить заботой каждого, Настя проезжает 30 километров (и это только в одну сторону). За шесть дней в неделю наматывает приличный километраж. Но, когда работа, что называется «по зову сердца», ничто не пугает.

Пес по кличке Богдан когда-то просто попал не в те руки. И в ответ на преданность и любовь получал лишь издевательства. Сначала животное били, а потом и вовсе бросили погибать в выгребную яму, но пес не потерял веру в людей. Своим добродушием покорил Валентину. Их дружбе уже год.





Валентина Тышковская: «У меня здесь шесть собак и все по какой-то причине подобраны. Я не могу их выбросить. Жалко, это же люди виноваты, что они оказываются на улице, хоть кто-то должен же их пожалеть. Я бы открыла приют для животных, если бы у меня были спонсоры, которые помогали бы мне с кормлением. Я бы вот здесь кругом поставила бы вольеры и ухаживала бы за ними».

И хочется, чтобы такого милосердия с каждым днем становилось всё больше. Забота о животных – одна из милейших миссий в мире. Чтобы справится с ней, важно только захотеть. Не зря говорят: защита слабых – дело сильных.





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