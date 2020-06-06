Перед совещанием у президента новый премьер провел бессонную ночь













Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июня отправил состав правительства в отставку. Новым премьер-министром стал экс-глава Госкомвоенпрома Роман Головченко. С его слов, он не подозревал о таком решении, ведь буквально в конце мая Лукашенко посещал опытно-испытательный участок в Мачулищах и давал указания касательно вооружения.





"После этого мероприятия думы были о тех поручениях, которые были даны. Вплоть до вчерашнего дня. И сейчас они меня не оставляют. Поэтому каких-то предвестников я не видел", - отметил премьер-министр.





Головченко сказал, что родные до сих пор переваривают информацию о его назначении. Но плотно этот вопрос в семье еще не обсуждали.





На вопрос журналиста, была ли бессонной ночь перед совещанием с президентом (оно состоялась в четверг - Sputnik), он ответил: "Ну, как водится".





Премьер-министр также отметил, что перед новой должностью "тремора – нет, есть ощущение груза ответственности". В целом, по его мнению, работа хоть другая, не как была раньше, но знакомая. Задачи ему понятны, надо только их выполнять. Среди основных своих целей он назвал экономику.





"Ключ ко всему – экономика. Настроение людей завязано на том, насколько уверенно они себя чувствуют", - отметил Головченко.





Напомним, что на посту председателя Государственного военно-промышленного комитета Головченко пробыл чуть меньше двух лет. Президент Беларуси позитивно отзывался об успехах ведомства, однако требовал нарастить результаты – вдвое.







