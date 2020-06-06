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Лунный календарь с 8 по 14 июня. Пора посеять морковь, фасоль, капусту и редьку
Источник материала: ОНТ
Июнь – удивительный месяц. Можно сеять и сажать, а можно и собирать урожай.
Прополкой, окучиванием и мульчированием хорошо заняться 9 числа. 11-го можно посеять морковь, фасоль, белокочанную капусту и редьку. 13 июня займитесь сбором лекарственных растений.
Начало лета – прекрасное время, чтобы преобразить свой имидж с помощью новой прически. Для того, чтобы избежать неудачных экспериментов, запланируйте поход в парикмахерскую на 8, 9 и 10 июня.
Планировать доходы и расходы, но под четким контролем разума лучше всего на следующей неделе 9 числа. 12-го – удачный день для физических упражнений. 14-го – попробуйте провести на природе.
Когда лучше запланировать визит к стоматологу? И какой будет геомагнитная обстановка на следующей неделе? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид».
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Июнь – удивительный месяц. Можно сеять и сажать, а можно и собирать урожай. Прополкой, окучиванием и мульчированием хорошо заняться 9 числа. 11-го можно посеять...
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