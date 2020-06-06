Погода в областных центрах Беларуси с 8 по 14 июня. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

Лето началось со штормового ветра и дождя. Но к выходным опомнилось и подарило несколько теплых дней.

Средняя температура воздуха в отдельные дни была до 7 градусов ниже климатической нормы. И виной тому черноморский циклон «Изольда», который почти неделю закачивал холодный влажный воздух из северных широт.

Однако всё плохое когда-нибудь заканчивается, и температурный фон вернулся в климатические рамки.

В первой половине недели в разгар дня будет +21…+28°C, по юго-востоку в середине недели – до +30°C. Далее – средняя суточная температура воздуха окажется немного, но выше нормы. А значит, лето пришло!

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