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Погода в областных центрах Беларуси с 8 по 14 июня. Прогноз от Дмитрия Рябова

06.06.2020 22:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 8 по 14 июня. Прогноз от Дмитрия Рябова

Лето началось со штормового ветра и дождя. Но к выходным опомнилось и подарило несколько теплых дней. 

Средняя температура воздуха в отдельные дни была до 7 градусов ниже климатической нормы. И виной тому черноморский циклон «Изольда», который почти неделю закачивал холодный влажный воздух из северных широт.

Однако всё плохое когда-нибудь заканчивается, и температурный фон вернулся в климатические рамки. 

В первой половине недели в разгар дня будет +21…+28°C, по юго-востоку в середине недели – до +30°C. Далее – средняя суточная температура воздуха окажется немного, но выше нормы. А значит, лето пришло!

Подробный прогноз погоды в областных центрах Беларуси от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»! 



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Лето началось со штормового ветра и дождя. Но к выходным опомнилось и подарило несколько теплых дней.  Средняя температура воздуха в отдельные дни была до 7...
 
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