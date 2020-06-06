Расправа над сторонниками Тихановского: Юрий Власов после 30 суток ареста дома так и не появился









Активист был осужден Центральным районным судом по ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь «Участие в несанкционированном массовом мероприятии» за участие в акции солидарности с арестованным гомельским блогером Сергеем Тихановским 7 мая.





Протестующие были жестоко задержаны сотрудниками ОМОНа и оперативниками. После 3-х часов заключения в отделении милиции Центрального района все были освобождены (с протоколами или без таковых), и только Юрий Власов был помещен в изолятор. На следующий день его приговорили к 15 суткам ареста, а через две недели, перед освобождением, его снова доставили в суд и приговорили еще к 15 суткам ареста за участие в другой акции.





6 июня в 18:30 активист должен был быть освобожден. Сотрудник милиции сказал жене Власова - Юлии и его соратнику Алексею Елисееву, что Юрия в изоляторе уже нет. По его словам, Власова вывезли за час до освобождения.





Однако Юрий дома так и не появился. Жена позвонила в 102 и сообщила милиции об исчезновении мужа, а также написала заявление. Через некоторое время ей позвонили из милиции и сказали, что Юрий Власов снова в изоляторе, подробности не сказали, посоветовали звонить позже.