Спасая земли от истощения

Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые работники

и ветераны мелиоративной отрасли!

Примите сердечные поздравления

с профессиональным праздником.

Этот праздник посвящен людям, чья профессиональная деятельность связана с приведением земель в пригодное для выращивания сельскохозяйственных культур состояние, возрождение и улучшение плодородия почвы.

Обслуживание мелиоративных объектов - это главное и далеко не единственное направление вашей деятельности. Помимо широкого спектра услуг, оказываемых сельскохозяйственным организациям, вы вносите свой весомый вклад и в благоустройство территории района.

Уверены, что опираясь на традиции предшественников в сочетании с современными технологиями , вы и далее будете вносить существенный вклад в успешное развитие сельского хозяйства Ивьевщины.

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия. Пусть вам всегда сопутствует удача и не покидает уверенность в завтрашнем дне и своих силах!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.

Решение праздновать День мелиоратора было принято в 1976 году. После распада Советского Союза праздник не забыли и в 2000 году вновь провозгласили официальным. Его отмечают в первый воскресный день июня.

Мелиорацию проводят для того, чтобы улучшить качество почвы, добиться большей урожайности. Мелиораторы осушают болотистые местности и орошают чересчур засушливые.

Мелиоратор - это, можно сказать, древняя профессия. Ведь в Египте, Китае, Индии были специальные ирригационные системы, они поддерживали нормальную влажность почв. Уже в 256 году до нашей эры в Китае появилась ирригационная система Дуцзянъянь. Эта система стала самым масштабным проектом на то время. Сейчас она даже внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И по сегодняшний день, спустя более 2000 лет, объект орошает территорию площадью около 5300 квадратных километров.

Мелиорация проходит в два этапа. Первый - строительство, второй - эксплуатация. Сначала создают проект мелиоративной сети, потом приступают к его выполнению. В строительстве такой сети не обойтись без специальных мелиоративных машин. Когда строительство окончено, наступает второй этап - эксплуатация. На этом этапе внимательно следят за функционированием мелиоративной системы, оценивают ее работу, соответствие тем условиям, в которых проходит мелиорация.

Работать мелиоратором непросто. Мелиоратор должен не только хорошо знать свою работу, но еще и должен обладать определенными качествами: выносливостью, спортивной подготовкой. Он свое рабочее время проводит в основном под открытым небом, несмотря на погоду. Иногда ему приходится работать в условиях плохой видимости.

Накануне праздника начальник управления мелиоративных и строительных работ ДУ "Новогрудское ПМС" Александр Викторович Инварович, который около 25 лет работает в системе мелиорации, рассказал о мелиораторах Ивьевщины, о трудовых буднях коллектива.





В июне 2019 года была проведена реорганизация КУП "Ивьевское ПМС", которое было включено в систему Новогрудского ПМС. В штате нашего дочернего участка 52 человека. Это плановый отдел, механик, механизаторы и водители.

В свое время Ивьевским ПМС руководили И.И. Бовтрель (первый), И.Б. Лотвин (1988-2003), К.В. Колпак (1993-2004), В.В. Вольский (2004-2019).

Заботой ивьевских мелиораторов являются 31000 га осушенных земель, требующих постоянного обслуживания, из которых 4092 га подлежат реконструкции, а более 3000 га - постоянных мелиоративных мероприятий.

В свете требований текущего дня мелиораторы постоянно задействованы в программе наведения порядка на земле. Последний год тесно сотрудничали с филиалом "Азот Агро" по сносу ветхих и пустующих домовладений, введению в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель.

В текущем году ивьевский участок ежемесячно выполняет работы объемом на 120-170 тыс. рублей.

Мы гордимся людьми, которые с честью несут высокое звание мелиоратора. Можно назвать таких работников, как трактористы Иван Альфредович Дехтяревич, Владимир Владиславович Кристойть, машинисты бульдозера Сергей Александрович Конон, Владимир Янович Буяк, машинисты экскаватора Зенон Зенонович Эйгерд, Франц Евгеньевич Бородын и многих других.

Благодаря ивьевским мелиораторам необходимое техническое обслуживание получают 1241 мелиоративный канал, 74 водорегулирующие сооружения (шлюзы и трубы-регуляторы), 462 трубы переезда. Порядка 24 000 км дорог с мелиоративными сооружениями нуждаются в постоянной заботе.

В настоящее время участок занимается двумя объектами реконструкции - мелиоративными системами "Дудлянка" и "Чернели".

Наши усилия направлены на улучшение качества выполняемых работ, повышение эффективности используемых механизмов, оптимизации технического уровня мелиоративных систем. Ремонтно-эксплуатационные работы, включающие технический уход на мелиоративных и водохозяйственных системах, текущий ремонт каналов и сооружений, реконструкцию и восстановление мелиоративных систем, строительство объектов различного назначения и оказание прочих видов работ и услуг - это и есть наша каждодневная работа в составе Новогрудского ПМС.

Предприятие, частью которого мы являемся, имеет сертификат системы менеджмента качества, соответствующий требованиям времени. В 2018 году предприятием получен аттестат соответствия 3-ей категории на право осуществления функций генерального подрядчика объектов 1-4 классов сложности (строительство зданий и сооружений) и аттестат соответствия 3-ей категории на строительство объектов 1-4 классов сложности (гидротехническое и мелиоративное строительство).





Слева направо: машинисты экскаватора Виктор Болеславович Грибовский,

Ян Демьянович Микша, машинист бульдозера Виталий Александрович Конон,

тракторист Станислав Станиславович Шарич

Основной задачей мелиораторов является осуществление мелиоративной деятельности, направленной на содержание мелиоративной сети в исправном состоянии для получения высоких и устойчивых урожаев на мелиоративных землях. 9 тыс. га осушенных земель введено в эксплуатацию на территории района, многие объекты мелиоративной сферы и народно-хозяйственного комплекса. Строили ивьевские мелиораторы объекты Белорусской АЭС в г. Островце, Августовский канал, Гродненскую ГЭС.

Даже самые плодородные почвы имеют свойство истощаться. Задача мелиорации, в частности, вернуть им силы. От забот мелиораторов зависит процветание сельского хозяйства и богатство страны.

С профессиональным праздником вас, мелиораторы Ивьевщины!

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.