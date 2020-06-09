Собчак: «Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову»

Источник материала: Tut.by

Телеведущая Ксения Собчак сравнила в своем Instagram реакцию на убийство в США афроамериканца Джорджа Флойда и на смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова , а также раскритиковала общество за «абсолютное лицемерие».

— Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову. Я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в [проекте] «Гражданин поэт» и ценила его как актера и яркого человека. Поступку Миши Ефремова нет оправдания, и я думаю, что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь, — написала Собчак.

— Алкоголизм — зло. Многие мои близкие потеряли свою личность и талант в этом недуге. Но дело не в Ефремове. Дело в нас. В абсолютно лицемерном обществе, которое искренне не видит собственного лицемерия. Неделю назад все эти люди с «прекрасными лицами» дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя, а сегодня эти же люди «страшно осуждают-с» Ефремова, — подчеркнула телеведущая.

К своей публикации она прикрепила фотографию Флойда, на которой указано, что убитый в США полицейскими был пятикратно судим, в том числе за вооруженное ограбление, когда он приставил пистолет к животу беременной женщины.