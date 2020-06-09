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Первый состав с американской нефтью отправился из Клайпеды в Беларусь

09.06.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доставка американской нефти началась с ночи вторника из Клайпеды в Беларусь, все сырье планируется поставить в республику в течение полутора недель

Эту информацию подтвердила BNS компания перевозки грузов LG Cargo, являющаяся дочерним предприятием литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai, пишет interfax.by

"Первый состав с нефтью отправился из Клайпеды этой ночью, в 1 час 5 минут. Весь объем мы планируем доставить в Беларусь за 10 дней, в целом будет сформировано 22-23 состава. Ежесуточно будут отправлять по 120 цистерн, или приблизительно по 7 тыс. тонн нефти", - прокомментировал BNS представитель Литовских железных дорог Мартинас Бурба.

Сырье предназначается для ОАО Нафтан" (Витебская обл.).

В свою очередь в концерне "Белнефтехим" проинформировали, что "на заводе будет первая партия уже в четверг".
Как сообщалось, в пятницу вечером в Клайпеду из порта Бомонт (штат Техас) прибыл танкер NS Captain. Оператор литовского нефтетерминала - компания Klaipedos nafta сообщила, что он доставил 77 тыс. тонн сырьевой нефти.


Клайпеда

Это первый в истории Беларуси груз нефти из США.

Посольство США в Литве в субботу отметило, что эта "конкурентоспособная сделка", реализованная поставщиком энергоресурсов United Energy Trading совместно с американской компанией Getka и ее партнером в Польше UNIMOT, укрепляет самостоятельность и независимость Беларуси.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в свою очередь отмечал, что поставки американской нефти являются частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020 и в последующие годы.

Ранее, 12 мая, в Клайпеду прибыл седьмой в этом году танкер с нефтью для Беларуси - 87 тыс. тонн нефти было доставлено из Саудовской Аравии, она была приобретена у компании Saudi Aramco. Также в этом году в Клайпедском порту с танкеров переваливалась норвежская и российская нефть.

Кроме того, осуществлялась поставка нефти через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды и Броды-Мозырь.

В концерне "Белнефтехим" отмечали, что груз американской нефти станет уже 12-й танкерной поставкой в текущем году от альтернативных поставщиков. "Общий объем танкерных поставок уже превысил 1 млн тонн нефти", - уточнили в концерне.
 
 
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Доставка американской нефти началась с ночи вторника из Клайпеды в Беларусь, все сырье планируется поставить в республику в течение полутора недель
 
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