Щенок не мог забраться на диван, а хозяйка случайно сняла это на видео. Соцсети в восторге

Источник материала: СТВ

Видео с попыткой щенка забраться на диван восхитило пользователей соцсетей.

По информации Daily Mail, хозяйку питомца зовут Эвелин, она из Бельгии. Ролик девушка сняла в гостиной своего дома.

Ее питомец – годовалый кишонд по кличке Арко – пытался взобраться на диван. Однако у собаки не очень получалось – видно было, что он цеплялся за диван передними лапами, но не мог подтянуться.





Хозяйка сопроводила видео шутливым комментариями о том, что может думать собака. Например, она сравнила его попытку забраться с игрой «пол это лава» или с мыслями «человек, перестань снимать и помоги мне».

Эвелин отметила, что происходящее с ее собакой было смешным и милым.





«Арко пытался подняться на диван, но безуспешно. Я думаю, что это забавно и мило. Потому что он пытался часто, и иногда у него получалось. Мне было смешно, но никогда бы не подумала, что другим будет так же смешно».

Эта порода собак часто использовалась для охраны на баржах и маленьких лодках на реках и каналах Нидерландов. Собаки очень социальные и хорошие защитники для всей семьи.