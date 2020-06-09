ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Щенок не мог забраться на диван, а хозяйка случайно сняла это на видео. Соцсети в восторге

09.06.2020 19:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Видео с попыткой щенка забраться на диван восхитило пользователей соцсетей.

По информации Daily Mail, хозяйку питомца зовут Эвелин, она из Бельгии. Ролик девушка сняла в гостиной своего дома.

Ее питомец – годовалый кишонд по кличке Арко – пытался взобраться на диван. Однако у собаки не очень получалось – видно было, что он цеплялся за диван передними лапами, но не мог подтянуться.

Щенок не мог забраться на диван, а хозяйка случайно сняла это на видео. Соцсети в восторге

Хозяйка сопроводила видео шутливым комментариями о том, что может думать собака. Например, она сравнила его попытку забраться с игрой «пол это лава» или с мыслями «человек, перестань снимать и помоги мне».  

Эвелин отметила, что происходящее с ее собакой было смешным и милым.  

Щенок не мог забраться на диван, а хозяйка случайно сняла это на видео. Соцсети в восторге

«Арко пытался подняться на диван, но безуспешно. Я думаю, что это забавно и мило. Потому что он пытался часто, и иногда у него получалось. Мне было смешно, но никогда бы не подумала, что другим будет так же смешно».  

Эта порода собак часто использовалась для охраны на баржах и маленьких лодках на реках и каналах Нидерландов. Собаки очень социальные и хорошие защитники для всей семьи.   

Щенков разделили в детстве, но они случайно встретились спустя время. И произошло невероятное (читать далее).   

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео с попыткой щенка забраться на диван восхитило пользователей соцсетей. По информации Daily Mail, хозяйку питомца зовут Эвелин, она из Бельгии. Ролик девушка сняла...
 
Новости дня
Новости разные
 
В крови Михаила Ефремова нашли наркотики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика