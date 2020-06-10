Менеджер Нурмагомедова сообщил о состоянии отца спортсмена

Источник материала: Tut.by

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, заявил, что состояние отца и тренера бойца Абдулманапа Нурмагомедова улучшилось. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ESPN.



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В середине мая Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что его отец находится в больнице в тяжелом состоянии. По словам главы промоутерской компании Fight Nights и друга семьи Камила Гаджиева, Нурмагомедова-старшего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

— Хабиб очень силен, его семья очень сильна, и его отец очень силен. Он постепенно идет на поправку. Он открывает глаза и демонстрирует ответную реакцию — это хороший знак. Аллах контролирует ситуацию. Мы верим, что все будет хорошо. Его состояние улучшается, и мы очень рады этому, — заявил Абдель-Азиз.

В конце апреля Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в одну из больниц в Дагестане. Как рассказал комментатор Рамазан Рабаданов, специалисту диагностировали воспаление легких. В начале мая стало известно о его переводе в одну из московских клиник.