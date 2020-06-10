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Вынесли приговор хакеру, пытавшемуся украсть криптовалюту на 83 тысячи долларов

10.06.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске вынесен приговор мужчине, который с помощью вредоносных компьютерных программ пытался украсть криптовалюту на несколько десятков тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Минского городского суда.



В суде Советского района Минска 8 июня рассматривалось дело мужчины, который обвинялся в незаконном доступе к цифровой информации. С 2015 по 2019 год он с помощью смартфона и компьютера сумел доработать вредоносную программу и использовать ее для копирования информации без ведома ее владельцев. Все это обвиняемый совершал, находясь в Беларуси или за границей, временами — совместно с другими лицами, пишет TUT.BY

С марта 2016 по октябрь 2018 мужчина с помощью манипуляций при онлайн-заказе и безналичной покупке товаров смог похитить около 472 долларов, а также пытался «увести» криптовалюту на сумму более 83 тысяч долларов.

Мужчину признали виновным в несанкционированном доступе к информации, а также доработке и использовании вредоносных программ с корыстной целью. Суд приговорил его к лишению свободы на срок 5 лет, а также к пятилетнему запрету работать с закрытыми информационными системами с отсрочкой наказания на 3 года.


Напомним, отсрочка наказания — это своего рода испытательный срок, когда осужденный находится на свободе, но должен соблюдать строгие условия (не менять место жительства без уведомления, не посещать определенные места, находиться дома в определенное время и т.д.), тогда основное наказание в виде лишения свободы к нему могут по факту не применять.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске вынесен приговор мужчине, который с помощью вредоносных компьютерных программ пытался украсть криптовалюту на несколько десятков тысяч долларов. Об...
 
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