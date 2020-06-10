Стали известны последние слова водителя, погибшего в ДТП по вине Ефремова

Источник материала: ОНТ

Очевидцы смертельного ДТП в Москве, которое устроил актер Михаил Ефремов, рассказали, как пробовали спасти пострадавшего водителя, в чью машину врезался артист, пишет «Московский комсомолец».

Так, по данным источника, водители, которые помогали ликвидировать последствия ДТП с участием Михаила Ефремова на Смоленской площади, сообщили, что находившийся за рулем фургона Сергей Захаров, был в сознании, когда его грузовичок перевернулся от удара после того, как в него влетела машина актера.

Ехавшие в тот момент рядом с местом ДТП водители других авто помогли поставить фургон в вертикальное положение.

Кроме того, на месте аварии случайно оказалась врач-отоларинголог, которая проезжала мимо.

Отмечается также, что пострадавшего доставали из машины около 15 минут.

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