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Стали известны последние слова водителя, погибшего в ДТП по вине Ефремова
Источник материала: ОНТ
Очевидцы смертельного ДТП в Москве, которое устроил актер Михаил Ефремов, рассказали, как пробовали спасти пострадавшего водителя, в чью машину врезался артист,
Так, по данным источника, водители, которые помогали ликвидировать последствия ДТП с участием Михаила Ефремова на Смоленской площади, сообщили, что находившийся за рулем фургона Сергей Захаров, был в сознании, когда его грузовичок перевернулся от удара после того, как в него влетела машина актера.
Ехавшие в тот момент рядом с местом ДТП водители других авто помогли поставить фургон в вертикальное положение.
Кроме того, на месте аварии случайно оказалась врач-отоларинголог, которая проезжала мимо.
Отмечается также, что пострадавшего доставали из машины около 15 минут.
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Очевидцы смертельного ДТП в Москве, которое устроил актер Михаил Ефремов, рассказали, как пробовали спасти пострадавшего водителя, в чью машину врезался артист,...
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