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Стали известны последние слова водителя, погибшего в ДТП по вине Ефремова

10.06.2020 12:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стали известны последние слова водителя, погибшего в ДТП по вине Ефремова

Очевидцы смертельного ДТП в Москве, которое устроил актер Михаил Ефремов, рассказали, как пробовали спасти пострадавшего водителя, в чью машину врезался артист, пишет «Московский комсомолец».

Так, по данным источника, водители, которые помогали ликвидировать последствия ДТП с участием Михаила Ефремова на Смоленской площади, сообщили, что находившийся за рулем фургона Сергей Захаров, был в сознании, когда его грузовичок перевернулся от удара после того, как в него влетела машина актера.

Ехавшие в тот момент рядом с местом ДТП водители других авто помогли поставить фургон в вертикальное положение.

Кроме того, на месте аварии случайно оказалась врач-отоларинголог, которая проезжала мимо.

Отмечается также, что пострадавшего доставали из машины около 15 минут.

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Очевидцы смертельного ДТП в Москве, которое устроил актер Михаил Ефремов, рассказали, как пробовали спасти пострадавшего водителя, в чью машину врезался артист,...
 
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