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Где дешевле? В Беларуси запустили онлайн-сервис сравнения цен в магазинах

12.06.2020 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Где дешевле? В Беларуси запустили онлайн-сервис сравнения цен в магазинах

Наведи камеру на штрихкод – узнаешь, где этот товар продается по наименьшей стоимости. Именно такой простой принцип заложен в основу приложения, которое в режиме реального времени покажет цену на товар в столичных магазинах.

Смарт-сканер запущен в нашей стране впервые, однако похожие схожие сервисы уже существуют на Западе. Смартфон в сканер превращает мобильное приложение, которое уже работает в Google Play и недавно запущено в AppStore. Пользоваться им можно бесплатно, лимитов на проверку товаров нет.

Возможность сравнивать цены в магазинах предоставил сервис InfoPrice. Система за долю секунды распознает продукт и подскажет, сколько он стоит у других ритейлеров. Лучшее предложение подсвечивается синим цветом.

Сейчас приложение анализирует ценники практически во всех крупных торговых сетях:  «Евроопте», «Соседях», «Короне», «Виталюре», «Гиппо» и Green. Создатели сервиса обещают, что в ближайшее время список будет расширяться.

«Запуск смарт-сканера – одно из самых ожидаемых новшеств для покупателей. Мы еще на этапе запуска сервиса думали о нем, но потребовалось больше времени, чтобы отработать процессы. И теперь мы «вооружили» покупателя информацией о рыночной цене товара. Находясь в магазине, можно по штриходу сверить цены в разных сетях и не переплачивать за торговую надбавку. А ведь она бывает поистине фантастической – цены могут отличаться более чем в 2 раза. Так что это способ существенно сэкономить, не прикладывая особых усилий», – говорят разработчики.

На данный момент сервис работает только в Минске, однако цены актуальны и для регионов, отметили в компании.

Это уже не первый инновационный проект для сферы торговли. Недавно в Беларуси представили программу, которая анализирует товары на полках отечественных магазинов. Разработкой занимался резидент Парка высоких технологий IBA Group. Создатели отметили, что комплекс помогает автоматизировать текущий процесс по выкладке товаров, который завязан на большое количество механических операций.

Фото с сайта pixabay

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Теги: Минск
 
 
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Наведи камеру на штрихкод – узнаешь, где этот товар продается по наименьшей стоимости. Именно такой простой принцип заложен в основу
 
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