Где дешевле? В Беларуси запустили онлайн-сервис сравнения цен в магазинах

Наведи камеру на штрихкод – узнаешь, где этот товар продается по наименьшей стоимости. Именно такой простой принцип заложен в основу приложения, которое в режиме реального времени покажет цену на товар в столичных магазинах.
Смарт-сканер запущен в нашей стране впервые, однако похожие схожие сервисы уже существуют на Западе. Смартфон в сканер превращает мобильное приложение, которое уже работает в Google Play и недавно запущено в AppStore. Пользоваться им можно бесплатно, лимитов на проверку товаров нет.
Возможность сравнивать цены в магазинах предоставил сервис InfoPrice. Система за долю секунды распознает продукт и подскажет, сколько он стоит у других ритейлеров. Лучшее предложение подсвечивается синим цветом.
Сейчас приложение анализирует ценники практически во всех крупных торговых сетях: «Евроопте», «Соседях», «Короне», «Виталюре», «Гиппо» и Green. Создатели сервиса обещают, что в ближайшее время список будет расширяться.
«Запуск смарт-сканера – одно из самых ожидаемых новшеств для покупателей. Мы еще на этапе запуска сервиса думали о нем, но потребовалось больше времени, чтобы отработать процессы. И теперь мы «вооружили» покупателя информацией о рыночной цене товара. Находясь в магазине, можно по штриходу сверить цены в разных сетях и не переплачивать за торговую надбавку. А ведь она бывает поистине фантастической – цены могут отличаться более чем в 2 раза. Так что это способ существенно сэкономить, не прикладывая особых усилий», – говорят разработчики.
На данный момент сервис работает только в Минске, однако цены актуальны и для регионов, отметили в компании.
Это уже не первый инновационный проект для сферы торговли. Недавно в Беларуси представили программу, которая
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