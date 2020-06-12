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Аналитик: Бабарико дал ясный сигнал своей фразой о том, что «новая Беларусь сметет остатки этого режима»

12.06.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Искренне удивляют те, кто говорит, что у Бабарико или Цепкало довольно умеренный тон".


Фото: Надежда Бужан, "Наша Нива"

Искренне удивляют те, кто говорит, что у Бабарико или Цепкало довольно умеренный тон, так как они не понимают, в какой стране они живут. Как раз потому, что они понимают, в какой стране они живут, у них и соответствующий тон, пишет в Фейсбуке политический обозреватель Дмитрий Гурневич.

Давайте попробуем залезть в их головы. Их осторожные высказывания - это попытка не давать повода для провокаций, снятия с кампании. Эту логику понимает и Светлана Тихановская, "собирательный образ" протестного электората. Она не говорит со стопроцентной уверенностью, что деньги ее мужу подбросили следователи (хотя может так думать), так как это прямое обвинение правоохранителей, за что ее за 5 мин. могут снять с "гонки" за клевету.

Если бы Бабарико и Цепкало разговаривали сейчас лозунгами Павла Северинца или Николая Статкевича, это бы противоречило их задаче - собирать вокруг себя рассеянный умеренный электорат, боящийся радикальных слов (бюджетники, госслужащие). Ведь Северинец и Статкевич обращаются совсем к другим людям. Просто представьте себе, что Бабарико или Цепкало на пресс-конференции начнут угрожать трибуналом Следственному комитету или ДФР, или кричать "Стоп-таракан".

 

Какой в этом смысл, если и так каждой овце ясно, что они выступают со стороны оппонентов власти. Вчера Бабарико дал ясный сигнал своей фразой о том, что "новая Беларусь сметет остатки этого режима". И ближе к 9 августа, особенно после регистрации, такие фразы станут более частыми. А какая (с точки зрения Б и Ц) потребность сегодня использовать такие лозунги, если их сканируют микроскопом, чтобы за что-то зацепиться? Чтобы кто-то под видео с такими криками поставил лайк в Фейсбуке и листал дальше ленту?
 
 
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"Искренне удивляют те, кто говорит, что у Бабарико или Цепкало довольно умеренный тон".
 
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