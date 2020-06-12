ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Милиция «наехала» на активистку в Славгороде из-за репоста фильма NEXTA про Лукашенко. У женщины – инвалидность

12.06.2020 12:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вечером 11 июня к Анжелики Калатозишвили нагрянули сотрудники местного РОВД.



Активистка из Славгорода Анжелика Калатозишвили вечером 11 июня сообщила MSPRING.ONLINE, что к ней заявились сотрудники отдела внутренних дел.

Причиной стал её пост в «Одноклассниках» за 25 октября 2019 года. Женщина репостнула себе на страницу фильм NEXTA «Лукашенко. Уголовные материалы», посвященный возможным преступлениям президента Республики Беларусь.

По её словам, на неё поступила жалоба из УВД Могилевского облисполкома.

— Милиционеры составили протокол опроса, интересовались, что я размещаю в своих соцсетях и зачем. Спрашивали, чем мне понравился этот фильм. Я честно сказала, что я не поддерживаю существующую власть в Беларуси и что кто-то, очевидно, наложил в штаны, — рассказала Калатозишвили.

Женщина также заявила, что сотрудники милиции без разрешения снимали её на камеру. Настойчивые просьбы Анжелики прекратить видеосъёмку милиция проигнорировала. Как рассказала Калатозишвили, силовики предупредили, что они приедут ещё раз.

Анжелика Калатозишвили – известная славгородская активистка. В 2014 году она получила инвалидность из-за ошибки врачей, которые долгое время не могли правильно диагностировать её заболевание и удалили ей здоровые органы. Впоследствии женщина неоднократно обращалась в правоохранительные органы и различные инстанции с требованиями привлечь виновных к ответственности.


Столкнувшись с беспределом, Калатозишвили стала последовательно критиковать местные и республиканские власти. Она публиковала в своих соцсетях информацию о проблемах в ЖКХ, милицейских ошибках, сообщения о вспышках COVID-19 в райцентре.

По мнению правозащитника «Могилевской весны» Саши Райкона, Калатозишвили «стараются раскрутить по экстремистской статье».

— Точно также из УВД Могилевского облисполкома осенью 2019 года поступила жалоба на политика из Дрибина Андрея Юркова за «лайк» в «Одноклассниках» под мемом про советскую и нацистскую символику. У Анжелики все интереснее. Репост сделан в октябре 2019 года, а якобы экстремистским фильм NEXTA был признан только в декабре. Очевидно, что таким образом силовики пытаются запугать женщину.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 11 июня к Анжелики Калатозишвили нагрянули сотрудники местного РОВД.
 
Новости дня
Новости разные
 
В техническом водоеме в Минске утонула 25-летняя девушка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика