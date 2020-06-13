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Забудьте все, что вы знаете: назван правильный способ приготовить яйцо

13.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Забудьте все, что вы знаете: назван правильный способ приготовить яйцо

Яйца – простая, здоровая еда, их можно есть вареными, делать омлет, жарить. Их довольно просто готовить, однако, вероятно, многие все же делают это неправильно, пишет Metro.

Известный американский кулинарный автор Мэри Фрэнсис Кеннеди Фишер раскрыла секрет, как правильно варить яйца.

По ее словам, чтобы получить вареное яйцо, его не нужно варить.

Она пояснила, что сразу после попадания в кипящую воду моментально готовится белок, а вот желтку нужно время. Фишер утверждает, что они должны готовиться одновременно.

Она предложила два метода приготовления яйца вкрутую.

Первый заключается в том, чтобы оставить яйцо в холодной воде во избежание растрескивания скорлупы, а затем опустить его в кипящую воду и готовить на слабом огне.

Второй способ – положить яйцо в небольшую кастрюлю с холодной водой, затем быстро ее разогреть, и как только вода закипит, достать яйцо. Этот метод Фишер считает наилучшим. Блюдо получается очень нежным.

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Яйца – простая, здоровая еда, их можно есть вареными, делать омлет, жарить. Их довольно просто готовить, однако, вероятно, многие все же делают это...
 
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