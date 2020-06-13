Проходит 13-й тур чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу стартовал 13-й тур. В эти минуты «Городея» дома играет со «Слуцком».

А первыми в борьбу вступили «Минск» и «Ислочь». В последних четырех турах команда Виталия Жуковского сумела набрать лишь один балл. И вот долгожданная победа! Судьбу матча решил единственный гол, который с пенальти на 55-й минуте провел Дмитрий Комаровский.

Центральные поединки тура состоятся в субботу и воскресенье. Завтра, 13 июня, в Жодино «Торпедо-БалАЗ», которое занимает третье место, примет действующего чемпиона – «Динамо-Брест». Великолепный матч ждет болельщиков и в воскресенье. БАТЭ отправится в гости к ближайшему преследователю – «Шахтёру». Команды разделяют всего четыре очка.

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