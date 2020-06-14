Источник материала: Новости Волковыска

Специалисты Госконтроля проверили, как в Гродненской области распоряжаются овощами и яблоками, которые заложены в стабфонд, а также есть ли эти товары в продаже в магазинах. Оказалось, что в некоторых из них не было отечественных чеснока, лука репчатого, моркови и яблок. При этом яблоки из стабфонда, которые должны были быть в наличии до конца мая, закончились еще в январе. В ведомстве рассказали, что также обнаружили необоснованное посредничество, которое сказывалось на ценах на этот товар. Госконтроль также обратил внимание на отпускные цены стабфонда, которые были выше, чем у фермеров, сообщает TUT.BY.

Проведенные Комитетом государственного контроля Гродненской области контрольно-аналитические мероприятия свидетельствуют о недостаточной эффективности принятых облисполкомом мер по созданию и использованию стабилизационного фонда растениеводческой продукции.

В Госконтроле рассказали, что в созданный в Гродненской области стабфонд продукции растениеводства в 2019 год заложили репчатого лука на 11,89% больше, чем годом ранее, моркови — на 11,76%, картофеля — на 6,06%, белокочанной капусты — на 9%, свеклы столовой — на 6,14% (1063 тонны, 950 тонн, 2800 тонн, 2180 тонн, 674 тонны соответственно составили «запасы»). Объем закладки яблок сохранился на прежнем уровне — 2500 тонн.

Эти овощи и яблоки должны храниться до 31 мая. Они нужны для обеспечения бесперебойной поставки в розничную торговую сеть для удовлетворения спроса населения, а также потребностей учреждений образования, здравоохранения и социальной сферы области, поясняют в КГК.

— Вместе с тем в нарушение требований постановления Совета министров № 571 о наличии у хранителей объемов стабфондов продовольственных товаров до 31 мая решением облисполкома № 507 Гродненскому городскому, Волковысскому, Лидскому, Новогрудскому, Слонимскому районным исполнительным комитетам, Гродненскому областному потребительскому обществу было предписано утвердить графики ежемесячного использования объемов стабилизационных фондов фруктов на период с 15 ноября 2019 года по 30 апреля 2020 года. А фактически уже в январе 2020 года на складах отдельных хранителей стабфонда отсутствовали яблоки, — уточняют в КГК.