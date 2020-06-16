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Большой баскетбол может вернуться на игровые площадки в конце осени

16.06.2020 18:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Большой баскетбол может вернуться на игровые площадки в конце осени

Большой баскетбол может вернуться на игровые площадки в конце осени. Матчи квалификации чемпионата Европы 2021 года среди мужчин и женщин состоятся в ноябре.

Лишь в исключительном случае встречи могут быть перенесены на февраль 2021 года – тогда будет сыграно четыре матча в течение 15 дней. Решение о проведении игр квалификации со зрителями будет приниматься местными федерациями. Мужской чемпионат Европы ранее был перенесён с 2021 на 2022 год. Женский турнир состоится в июне 2021 года. 

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Большой баскетбол может вернуться на игровые площадки в конце осени. Матчи квалификации чемпионата Европы 2021 года среди мужчин и женщин состоятся в ноябре. Лишь в...
 
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