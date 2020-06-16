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Чалый: Эта избирательная кампания — принуждение к любви

16.06.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономист — о феномене опрокидывающих выборов.



Очередную передачу на TUT.BY независимый экономист Сергей Чалый посвятил известному политологу, создателю и директору Белорусского института стратегических исследований (BISS) Виталию Силицкому, умершему 9 лет назад.

Свой выбор эксперт пояснил следующим образом:

— Виталий Силицкий обогатил политологическую науку новой концепцией. Он был наблюдателем на выборах в Сербии и, имея белорусский опыт, проводил компаративистские исследования и вывел теорию превентивного авторитаризма, которая объясняла, как авторитаризм продолжает себя, причем делает это с минимальным уровнем насилия.

Внешне может казаться, что его вообще нет. А насилие есть — точечное. Чем давить то, что уже выросло, проще ликвидировать это в зародыше, лишать ресурсов, нейтрализовать ключевых людей. Со стороны будет казаться, что все хорошо.


Сегодня же, убежден Чалый, мы видим «опоздавший авторитаризм, вынужденный хватать людей, отнимать банки — потому что проморгали». Власть пытается вернуть к себе былую любовь народа, но ведет себя, как классический семейный агрессор:

— Метафора домашнего насилия очень хорошо описывает ситуацию: «Развод хочешь? А на тебе!» Это стратегия принуждения к любви. Но никакой любви так не вернешь. И это избыточное, ненужное насилие, у него нет никакого рационального объяснения. Выгод от него никаких. Это поведение отчаяния. Оно нерационально, но объяснимо. Это от беспомощности, от невозможности изменить ситуацию. Так что эта избирательная кампания — это принуждение к любви.

Эксперт говорит, что Силицкий не успел завершить свое исследование. И речь идет об изучении поведения общества:

— Считаю, Виталий свою теорию не завершил. У нее не хватает важной части. Он описал поведение властей и поведение тех, кто у нас называется статусными позициями — оппозиции, профессионально занятой выживанием. Какое главное достижение оппозиции за последние 20 лет? То, что она все еще существует. При этом вся оппозиция на виду, ее легко контролировать. И вдруг оп: Тихановский, Цепкало, Бабарико появляются. И вчерашние политические лидеры никого не интересуют. Так вот чего нет в его теории — она никак не описывает поведение людей, народа.

По мнению Чалого, мы совершенно не знали до сих пор, о чем думает огромная масса сограждан:


— Это очень хорошо — быть идейным и несгибаемым, как тот же Северинец. Но ключ к победе — это поведение оставшихся 60%. Это огромное количество людей, и мы их настроений не знали никогда.

Поведение этих людей с точки зрения превентивного конформизма такое: они выбирают безопасные стратегии. А какая самая безопасная стратегия на выборах? Та, про которую говорят рекламисты: миллионы мух не могут ошибаться. (…) Это виртуальное присоединение к предполагаемому большинству. Фокус в том, что в какой-то момент виртуальное большинство окажется на другой стороне, и ты получаешь вместо 80 процентов 20. А 60 уже в другом лагере. И повлиять на это, когда все понимают, что большинство не там, где было вчера, уже невозможно. Вот так случаются опрокидывающие выборы. «Где мой народ?» Оп, он почему-то на другой стороне улицы.
 
 
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Экономист — о феномене опрокидывающих выборов.
 
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