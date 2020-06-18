ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Где находятся картины из коллекции Белгазпромбанка? Министр культуры хранит тайну "вклада"

18.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бондарь признал, что вопрос хранения картин находится в компетенции Министерства культуры и контролируется уполномоченными специалистами.

Режим хранения произведений искусства в Республике Беларусь соблюдается всеми субъектами этой деятельности, заявил министр культуры Юрий Бондарь в ответ на вопрос об условиях хранения изъятых из коллекции Белгазпромбанка картин.

Художественная коллекция Белгазпромбанка, включающая полотна Хаима Сутина и Марка Шагала, была приобщена к уголовному делу по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации полученных преступных путем средств. После ареста картин у журналистов возник вопрос об условиях их хранения – нарушение режима может безвозвратно испортить полотна.


фото Белта

"А кто сказал, что эти картины хранятся в каких-то нехороших условиях в настоящее время? Этот вопрос действительно находится в компетенции Министерства культуры и контролируется нашими уполномоченными специалистами", – заявил Бондарь журналистам.

Как добавил министр, "режим хранения произведения искусства в Республике Беларусь соблюдается всеми субъектами этой деятельности".

"Да, безусловно, мы знаем, где они находятся", – ответил Бондарь на вопрос о том, знают ли в Минкульте о местонахождении картин, однако называть место хранения отказался.

Как заявляли ранее в эфире государственного телевидения, картины из коллекции банка планировались к вывозу за рубеж.

В галерее "Арт-Беларусь", где выставлялись шедевры, вместо них теперь висят специальные QR-коды, которые позволяют больше узнать о полотнах и самих художниках.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бондарь признал, что вопрос хранения картин находится в компетенции Министерства культуры и контролируется уполномоченными специалистами.
 
Новости дня
Новости разные
 
В мультфильме «Ну, погоди!» появятся трое новых героев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика