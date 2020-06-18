В Лунинецком районе в ДТП пострадал мотоциклист

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 17 июня в 23:32 часов.





По предварительной информации: 28-летняя жительница города Микашевичи, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц», двигалась по улице Первомайской в Микашевичах. На перекрестке с улицей Брестской водитель совершила столкновение с мотоциклом «Сузуки Бандит», под управлением 29-летнего местного жителя, который двигался в попутном направлении и осуществлял маневр разворота. В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован.





Проводится проверка.

Госавтоинспекция области напоминает водителям о важности быть предельно внимательными за рулем транспортного средства, соблюдать Правила дорожного движения и заранее прогнозировать дорожную обстановку.

Водителям же двухколесного транспорта необходимо постоянно оценивать обстановку, особенно при обгоне и опережении, не допускать резких маневров при проезде перекрестков, закруглений дорог, ведь именно здесь происходят тяжелые, зачастую фатальные аварии. Не забывать про использование мотошлемов и защитной экипировки.