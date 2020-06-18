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В Лунинецком районе в ДТП пострадал мотоциклист
18.06.2020 10:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла 17 июня в 23:32 часов.
По предварительной информации: 28-летняя жительница города Микашевичи, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц», двигалась по улице Первомайской в Микашевичах. На перекрестке с улицей Брестской водитель совершила столкновение с мотоциклом «Сузуки Бандит», под управлением 29-летнего местного жителя, который двигался в попутном направлении и осуществлял маневр разворота. В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован.
Проводится проверка.
Госавтоинспекция области напоминает водителям о важности быть предельно внимательными за рулем транспортного средства, соблюдать Правила дорожного движения и заранее прогнозировать дорожную обстановку.
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Дорожная авария произошла 17 июня в 23:32 часов. По предварительной информации: 28-летняя жительница города Микашевичи, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц»,...
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