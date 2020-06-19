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Председатель СК Беларуси совершил рабочую поездку в Пинск

19.06.2020 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В пятницу Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич совершил рабочую поездку в Пинск, в ходе которой он провел личный прием граждан в здании Пинского МОСК, а также пообщался со следователями районного подразделения.

Председатель СК Беларуси совершил рабочую поездку в Пинск

– Приемы граждан руководством Следственного комитета - это важнейший инструмент не только для изучения вопросов, которые беспокоят людей, но и активная форма обратной связи, – отметил Иван Носкевич. – Прежде всего, личное общение с заявителем – это возможность взглянуть на проблему человека под иным углом, приложить все усилия для того, чтобы услышать каждого и помочь обратившимся разрешить непростую жизненную проблему. Разобраться в сжатые сроки и принять решение справедливо и по закону с соблюдением прав и интересов всех сторон в конфликтных или спорных ситуациях.

Председатель СК Беларуси совершил рабочую поездку в Пинск

Председатель СК Беларуси совершил рабочую поездку в Пинск

По словам Председателя Следственного комитета, многие вопросы снимаются уже в ходе приема, когда детально и взвешенно разъясняются заявителю различные способы разрешения волнующих его вопросов, развеиваются сомнения, и граждане убеждаются в том, что проблема не только услышана.

В ходе состоявшегося в Пинске приема Иван Носкевич ответил на вопросы граждан, входящие в компетенцию ведомства, постарался разобраться в каждой ситуации и дал соответствующие поручения руководителям областного аппарата и районного подразделения. Заданные вопросы касались как расследуемых уголовных дел и принятых по ним решений, так и разрешения иных проблем граждан.

Председатель СК Беларуси совершил рабочую поездку в Пинск

Председатель СК Беларуси совершил рабочую поездку в Пинск

После этого Иван Носкевич провел встречу с коллективом Пинского МОСК. В актовом зале подразделения глава ведомства заслушал доклад начальника отдела о результатах работы возглавляемого им отдела. Также в ходе встречи озвучены приоритетные направления деятельности ведомства.

В частности, Председатель Следственного комитета отметил, что сегодня, 19 июня, подписан Указ Президента Республики Беларусь о создании ведомственного учреждения образования, которое позволит значительно повысить уровень профессиональной подготовки сотрудников.

Официальный представитель УСК по Брестской области

 
 
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  В пятницу Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич совершил рабочую поездку в Пинск, в ходе которой он провел личный прием граждан в здании...
 
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