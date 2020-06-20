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Праздник состоится при любой погоде? Как отпразднуют День Республики в Минске
Источник материала: Партизан
Минск 3 июля отметит День Независимости Республики Беларусь.
Подробностями во время прямой линии 20 июня поделился заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.
Фото Сергея Пожоги
– На 3 июля намечены торжественная церемония возложения цветов к монументу Победы, праздничный гала-концерт у стелы «Минск – город-герой». Вечером небо над Минском украсят яркие залпы фейерверка. Их можно будет увидеть в восьми точках города. Отличительной особенностью праздника станет открытие в парке Янки Купалы светомузыкального фонтана. Жителей и гостей столицы ждет уникальное шоу в акватории Свислочи, – рассказал А. Цуран.
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Минск 3 июля отметит День Независимости Республики Беларусь.
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