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Праздник состоится при любой погоде? Как отпразднуют День Республики в Минске

20.06.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минск 3 июля отметит День Независимости Республики Беларусь.

 Подробностями во время прямой линии 20 июня поделился заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. 


Фото Сергея Пожоги


– На 3 июля намечены торжественная церемония возложения цветов к монументу Победы, праздничный гала-концерт у стелы «Минск – город-герой». Вечером небо над Минском украсят яркие залпы фейерверка. Их можно будет увидеть в восьми точках города. Отличительной особенностью праздника станет открытие в парке Янки Купалы светомузыкального фонтана. Жителей и гостей столицы ждет уникальное шоу в акватории Свислочи, – рассказал А. Цуран.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск 3 июля отметит День Независимости Республики Беларусь.
 
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