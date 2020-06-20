Какой доход указал Виктор Бабарико в декларации, которую отнесли в ЦИК

Источник материала: Tut.by

Виктор Бабарико за 2019 год задекларировал доход в 383,1 тысячи рублей, почти 16 тысяч долларов и 13,2 тысячи евро. Это следует из его декларации о доходах, которую сегодня его команда предоставила в ЦИК для регистрации в кандидаты в президенты. Напомним, сам Виктор Бабарико сейчас находится в СИЗО КГБ.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В «Белгазпромбанке» Виктор Бабарико заработал в 2019 году 361 тысячу 194,21 рубля.

Судя по декларации, претендент в кандидаты в президенты в прошлом году продал автомобиль Toyota Land Cruiser 200, размер дохода — почти 22 тысячи рублей.

В общей сложности доход в рублях составил 383,1 тысячи рублей (доходы от работы в банке и от продажи автомобиля).

Виктор Бабарико также доход по облигациям Минфина — 12 950 долларов и 5742 евро, а также по облигациям Белгазпромбанка — 3000 долларов и 7500 евро.

Из имущества Виктор Бабарико указал жилой дом в деревне Мочаны общей площадью в 68,5 квадратных метра, а также три земельных участка в этом же населенном пункте (один в 0,25 гектара — для строительства и обслуживания жилого дома, еще два — для ведения личного подсобного хозяйства, причем один из них в долевом владении).

В декларации также указано, что Виктор Бабарико дал на хранение наличные денежные средства и облигации двум человека.