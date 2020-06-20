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Пластиковые боксы для безопасных занятий в тренажерном зале организовали в Калифорнии
Источник материала: ОНТ
В мире после карантина ищут способ, как сделать безопасными тренажерные залы. Похоже, вариант есть.
В Калифорнии для тех, кто соскучился по тренировкам, стали организовывать пластиковые боксы. Занятие «вроде как» групповое, и одновременно «вроде как» - нет. «Капсулы» обрабатывают после каждого клиента - так что шансы заразиться минимальны. Вот такой - «Всем спорт!»
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В мире после карантина ищут способ, как сделать безопасными тренажерные залы. Похоже, вариант есть. В Калифорнии для тех, кто соскучился по тренировкам, стали...
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