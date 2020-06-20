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Летнее солнцестояние и кольцеобразное солнечное затмение. Чего ждать от этого дня?

20.06.2020 17:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

21 июня в мире случатся сразу два астрономических события – летнее солнцестояние и кольцеобразное солнечное затмение. Какие приметы есть у этого дня?

Начнём с того, что такие затмения возможны, когда Луна находится на значительном удалении от Земли и не полностью закрывает Солнце. При кольцеобразном затмении небо остаётся светлым, а солнечная корона не видна.

Лучше всего это астрономическое явление будет видно в Африке, на Аравийском полуострове, в Пакистане, Индии, Китае. В Беларуси только жители Гомеля и Гомельской области смогут увидеть некоторые фазы затмения.

21 июня полная фаза кольцевого затмения продлится всего 38 секунд. Частная фаза затмения начнётся в 06:45:58 (по мск) в центральной Африке и полностью завершится в 12:34:01 восточнее Филиппин в Тихом океане. В Гомеле это астрономическое явление будет наблюдаться с 8:40 до 9:10.

Летнее солнцестояние и кольцеобразное солнечное затмение. Чего ждать от этого дня?
Фото: timeanddate.com

И теперь поговорим о приметах. Плохая погода в день летнего солнцестояния указывает на неурожай, а обилие росы – наоборот – на урожайный год. Кстати, эту росу было принято собирать и поить ею детей, чтобы исцелять их от болезней.

Считается, что если в этот день встретить рассвет, то это на год укрепит здоровье и сделает удачливее. А если загадать желание и перепрыгнуть через 12 заборов, то оно сбудется.

Кроме того, согласно приметам, очень выгодно рождаться в этот день. Родившиеся 21 июня могут сглазить обидевшего их человека, а сами находятся под защитой Солнца, которое наделяет их удачей и крепким здоровьем.

Кстати, ранее мы рассказывали, как мир наблюдал самое долгое и красочное лунное затмение 21 века. Взглянуть на фото можно здесь

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Теги: Гомель
 
 
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21 июня в мире случатся сразу два астрономических события – летнее солнцестояние и кольцеобразное солнечное затмение. Какие приметы есть у этого дня? Начнём с...
 
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