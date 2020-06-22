Дмитрий Басков: «Эти подлые реплики звучат в основном от тех, чьи победы давно позади»

Источник материала: Tut.by

Генеральный директор минского «Динамо», главный тренер хоккейной команды президента Дмитрий Басков, написал открытое письмо в адрес спортивной общественности. Это произошло после того, как несколько известных спортсменов высказались в негативном ключе о ситуации перед выборами в Беларуси. Текст был размещен на «Прессболе», приводим его полностью.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

​- На правах человека, с малых лет воспитанного в спорте, с позиции небезразличия к людям, которые отдают лучшие годы своей жизни тренировкам и борьбе за победы ради себя, своей семьи и своей страны, я хочу обратиться к каждому профессиональному спортсмену.

​Я рос и живу среди людей, которые каждый день приносят себя в жертву спорту высоких достижений: шаг за шагом становятся сильнее, бьют личные рекорды и несмотря на трудности не отступают от своего пути. Я знаком с великими белорусскими атлетами, благодаря которым Беларусь известна на всех континентах.

Можно перечислять олимпийцев и чемпионов мира, но я восхищаюсь каждым спортсменом, который когда-либо выходил под белорусским флагом, независимо от результата и вида спорта! Я искренне убежден, что эти люди — герои, не жалеющие себя ни при каких обстоятельствах и я знаю, какой ежедневный труд стоит за каждым профессиональным стартом.

Но, кроме личного вклада, стоит добавить терпение и работу тренеров, а также условия, в которых развивается любой спортсмен: база, денежное обеспечение, питание, переезды и проживание, связанные с соревнованиями — все стоит немалых средств. В Беларуси, где понятие «спонсорства» пока еще не имеет широкого развития, все затраты на подготовку спортсменов с малых лет берет на себя государство.

При этом абсолютно не важно, воспитает оно олимпийского чемпиона или нет. Государство просто верит в каждого паренька и девчонку, которые делают свои первые шаги в спорте. Независимо от времени и места.

​К слову, о времени. Говорят, время всегда ставит все на свои места. И сегодняшний день — не исключение. В непростой период, когда государство подвергается критике отовсюду и по любому поводу, мне особенно обидно читать комментарии спортсменов, для которых государство сделало действительно многое.

Возможно, справедливы тезисы о том, что государство должно больше поддержать врачей или учителей, но условия для спортсменов в нашей стране всегда были достойными. Вряд ли в сегодняшней Беларуси с этим кто-то поспорит.

И во времена, когда учителя и врачи, не являясь представителями самых высокооплачиваемых профессий, трудятся на местах, не отвлекаясь на болтовню в соцсетях, некоторые представители спортивной элиты позволяют себе критические высказывания в адрес государства, которое их воспитало и позволило оставаться в спорте, ни в чем не нуждаясь.

​Конечно, стоит отметить, что эти подлые реплики звучат в основном от тех, чьи победы давно позади и кто вряд ли сегодня составит конкуренцию новым поколениям, а поэтому не вправе рассчитывать на поддержку того, о ком критично высказывается, но ведь это не отменяет элементарной благодарности за долгие годы в профессии.

Если бы не государственная поддержка — почти никто из белорусских спортсменов не построил бы профессиональной карьеры. Для меня это аксиома. Такая же, как если бы ни родительская поддержка — никто из нас не вырос бы тем, кем является.

​Меня воспитывала прекрасная мать и тренировали прекрасные тренеры. И мама, и любой из моих наставников старался дать мне лучшее, что мог. И я помню каждого, кто имел отношение к моему воспитанию и буду благодарен им всегда, независимо от своих успехов и других обстоятельств.

И я трезво понимаю, что не исполнил бы свои спортивные мечты, если бы не условия, в которых я занимался и не поддержка, которая была вокруг, а это — государственная поддержка. И для меня сегодня, так же, как и для многих знакомых мне профессиональных спортсменов, высказаться против государства, которое давало тебе все необходимое для развития с самого детства — это все равно, что высказаться против родной матери.

И я даже безошибочно могу назвать имя человека, влюбленного в спорт, благодаря которому к своим спортивным мечтам все эти годы шли десятки тысяч юношей и девушек. Не все из них стали чемпионами или выиграли олимпиаду, но каждому есть, что вспомнить и чем гордиться. И каждому есть кому быть благодарным за свое счастливое спортивное время.

Давайте будем честны перед собой: если бы не президент и условия, которые созданы, вряд ли мы имели столько спортивных школ, стадионов, ледовых арен по всей стране, а как результат — белорусский флаг на стольких мировых пьедесталах.

​В моем понимании, настоящий спортсмен никогда не жалуется. Не потому, что ему не на что жаловаться (а в Беларуси спортсменам действительно не на что жаловаться), а потому, что он воспитывается сильным, готовым к трудностям и переменам, а главное — достойным гражданином и благодарным человеком.

​Вчера я гордился каждым белорусским спортсменом, а сегодня за некоторых из них мне стыдно. Многие из тех, кто сегодня набрался наглости поливать грязью государство, были поддержаны им же в не самые успешные для себя периоды карьеры. Государство в них верило и подставляло плечо. А сегодня, когда самое время ответить взаимностью, кто-то позволяет себе низкие, подлые комментарии. Это ни что иное, как подлость.

​Вместе с тем, я бы хотел выразить благодарность каждому спортсмену и спортивной организации, кто сегодня нашел в себе смелость выразить такую «непопулярную», как показывают отзывы в интернете, позицию благодарности. Честную, открытую, достойную воспитанного человека с патриотизмом в сердце.

​Помните главное: в жизни, как и в спорте, побеждает сильнейший!