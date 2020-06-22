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Гуманитарная помощь из Сербии прибыла в Беларусь

22.06.2020 13:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кадры из Национального аэропорта Минск. 22 июня сюда прибыли два самолета с гуманитарным грузом из Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Гуманитарная помощь из Сербии прибыла в Беларусь

На бортах  аппараты ИВЛ, бронхоскопы и другое диагностическое оборудование, а также кислородные концентраторы и тысячи средств индивидуальной защиты.

Помощь распределят по всем регионам нашей страны. 

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Кадры из Национального аэропорта Минск. 22 июня сюда прибыли два самолета с гуманитарным грузом из Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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